MINISTARKA STAMENKOVSKI SA ŠEFOM DIPLOMATIJE SOMALIJE: Tradicionalno prijateljstvo pretvaramo u nova, savremena partnerstva
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se da šefom diplomatije Somalije Abdisalamom Abdijem Alijem.
Glavna tema razgovora je bilo jačanje saradnje Srbije i Somalije i novim oblastima u kojima je moguće povezati naše dve prijateljske zemlje.
- Ove godine obeležavamo 66 godina diplomatskih odnosa, ali naše prijateljstvo ima još dublje korene, utemeljene u zajedničkoj istoriji i Pokretu nesvrstanih - istakla je ona.
Ministarka je dodala da Srbija pamti svoje prijatelje i gradi partnerstva zasnovana na međusobnom poštovanju, poverenju i principima međunarodnog prava.
- Posebno mi je drago što smo razgovarali o konkretnim mogućnostima saradnje u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i podrške mladima. Tradicionalno prijateljstvo pretvaramo u nova, savremena partnerstva - zaključuje ministarka.