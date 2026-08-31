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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se da šefom diplomatije Somalije Abdisalamom Abdijem Alijem.

Glavna tema razgovora je bilo jačanje saradnje Srbije i Somalije i novim oblastima u kojima je moguće povezati naše dve prijateljske zemlje.

- Ove godine obeležavamo 66 godina diplomatskih odnosa, ali naše prijateljstvo ima još dublje korene, utemeljene u zajedničkoj istoriji i Pokretu nesvrstanih - istakla je ona.

Ministarka je dodala da Srbija pamti svoje prijatelje i gradi partnerstva zasnovana na međusobnom poštovanju, poverenju i principima međunarodnog prava.

- Posebno mi je drago što smo razgovarali o konkretnim mogućnostima saradnje u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i podrške mladima. Tradicionalno prijateljstvo pretvaramo u nova, savremena partnerstva - zaključuje ministarka. 

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