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Miomir Pipović, bivši komandir vojne policije Prve romanijske brigade tokom ratnih godina, bio je gost emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Milice Janković, gde je govorio o svom dugogodišnjem poznanstvu sa generalom Ratkom Mladićem, ali i o susretima sa njim tokom ratnih godina. Pipović je Mladića upoznao još 1976. godine u Kumanovu, a posebno se prisetio trenutaka kada je general dolazio na prve linije fronta.

- Moram da kažem da sam generala Mladića upoznao davne 1976. godine, u Kumanovu. Ja sam bio na odsluženju vojnog roka i bio sam vodnik stažista, a pokojni general Mladić je tada bio poručnik. Bili smo u istom paviljonu, ja sam bio na trećem spratu, a on je bio na prvom spratu. On je vodio jedinicu protivvazdušne odbrane, a ja sam vodio jedinicu inženjerije. To naše poznanstvo trajalo je punih devet, deset meseci, dok sam ja bio na odsluženju vojnog roka. Puno mi je pomagao u svim stvarima, puno smo se družili kroz sport i kroz sve što je bilo. Mnogo lepih i dobrih reči mogu i danas da kažem o našem pokojnom generalu Mladiću - prisetio se Pipović.

Govoreći o tome zbog čega je, kako je ocenio, tokom godina stvoren izrazito negativan narativ o Mladiću, Pipović je istakao da ljudi koji nisu prošli kroz ratna dešavanja često ne mogu da razumeju ono kroz šta su prolazili ljudi koji su branili svoja ognjišta.

- Oni koji su bili pre 30 godina u Bosni i Hercegovini znaju ko je on. Tako da ne čudi onakva reakcija nekih ljudi. Ali ljudi koji se nisu borili za svoja ognjišta, za svoju porodicu, ne mogu znati ništa ni o njemu ni o nama. I zato tako pričaju i zato se tako ponašaju - rekao je Pipović.

Foto: Kurir Televizija

On se osvrnuo i na snimke iz ratnog perioda koji su, kako je naveo, godinama dostupni javnosti, a na kojima se vidi general Mladić tokom evakuacije civila. Pipović smatra da se takvi snimci ne mogu zanemariti kada se govori o ulozi generala tokom rata.

- Vrlo teške reči koje izgovaraju o liku čoveka kojeg ne poznaju posledica su dugogodišnje propagande, ne samo o njemu kao zločincu, već o kompletnom srpskom narodu sa ove strane Drine. Pored toga, to je način da se licemerno i podlo prikupe neki politički poeni u previranjima koja talasaju Srbijom u zadnje dve godine. A što se tiče snimaka, ti snimci već odavno postoje i prikazivali su se, i u Hagu i svuda. Kako čovek ulazi u najmanje 30, 40 autobusa, garantuje svim civilima, deci, ženama i starim ljudima da će bezbedno biti prevezeni do mesta gde treba da budu, i to nikom ništa ne znači, a oni dan-danas za njega govore da je ratni zločinac, da je takav, da je ovakav. A u tom periodu, dok je on to garantovao svim tim civilima, muslimanski vojnici su presretali naše tamo i ubijali - naveo je Pipović.

"Svuda je stizao da dođe"

Govoreći o reakcijama nakon vesti o smrti generala Mladića, Pipović je rekao da u Republici Srpskoj postoje i oni koji ga kritikuju, ali da je, prema njegovim rečima, veliki broj ljudi organizovao paljenje sveća i dostojan ispraćaj.

- I kod nas ima onih koji su protiv Ratka Mladića. Izjašnjavaju se preko društvenih mreža. U svim mestima organizovano je paljenje sveća i ispraćaj, na jedan fini način, da se podseti na jednog divnog čoveka, na jednog divnog generala, na jednog čoveka koji se borio za Republiku Srpsku sa svojim narodom, a koji nije ništa napravio ružno ni prema kome - rekao je Pipović.

Na pitanje o tvrdnjama da bez generala Mladića ne bi bilo ni Republike Srpske, Pipović je govorio o načinu na koji je, prema njegovom sećanju, general rukovodio vojskom i odnosio se prema ljudima na terenu.

- Sva vojna organizacija koju je on vodio, bila je na jednom visokom nivou zahvaljujući generalu Mladiću, koji je svuda stigao da dođe, da pomogne, da popriča, da posavetuje, da se ne bi pravili neki ratni zločini. On je bio čovek koji je dolazio među ljude i bio prisutan na terenu - rekao je Pipović.

Posebno se prisetio jedne situacije sa Nišićke visoravni, kada je, kako navodi, general Mladić helikopterom stigao na područje koje se ubrzo našlo pod artiljerijskom vatrom.

- Sećam se jedne vrlo teške situacije na Nišićkoj visoravni. Javili su nam da dolazi helikopter sa generalom Mladićem. Ja sam bio komandir vojne policije i sa svojih desetak, petnaest vojnika obezbeđivao sam taj teren. Kada je helikopter sleteo, odmah su počele da padaju granate sa muslimanskih položaja. Mi smo pritrčali, napravili smo jedan bedem oko njega, da ne bi moglo doći do nekog oštećenja, a onda smo ga tako sproveli do automobila i ispratili sve do komande brigade, gde smo ga bezbedno dopratili. On je došao na sastanak, a posle je obilazio liniju i bio tu sa nama - ispričao je Pipović.

03:11 "MNOGI NE ZNAJU KO JE BIO RATKO MLADIĆ!" Bivši komandir vojne policije sreo generala još 1976. godine, pa otkrio detalje sa ratišta Izvor: Kurir televizija

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