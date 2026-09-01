BEOGRAD PONOVO OKUPIO SVET! Samit nesvrstanih potvrda međunarodne pozicije Srbije!
Beograd se ponovo vratio na mapu velikih međunarodnih okupljanja i to na mestu koje mu istorijski pripada - kao grad u kojem je pre 65 godina počela jedna od najvažnijih stranica politike nesvrstanosti. Samit nesvrstanih, čiji centralni događaj je sutra u Palati Srbija, nije samo podsećanje na istorijsku konferenciju iz 1961. godine, već i potvrda da Beograd i danas ima kapacitet da bude mesto susreta država sa različitih kontinenata i političkih pozicija.
Ohrabrenje
Još važnije je što prisustvo visokih zvaničnika iz više od 30 zemalja predstavlja snažnu potvrdu i ohrabrenje za spoljnopolitički kurs Srbije, koji se zasniva na očuvanju državnih i nacionalnih interesa, suvereniteta i razvijanju odnosa sa što većim brojem partnera, ocenjuje za Kurir Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.
Uoči sutrašnjeg centralnog događaja, predsednik Aleksandar Vučić se danas sastao u Palati Srbija sa mnogobrojnim državnim zvaničnicima i šefovima delegacija zemalja učesnica. Predsednik Srbije je niz bilateralnih susreta započeo razgovorom s potpredsednicom Ugande Džesikom Alupo, zatim se sastao sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem i predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi. Vučić je imao susret i sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom i sa predsednicom parlamenta Alžira Halidom Bufedeš.
Simbolika je utoliko veća što se skup održava tačno šest i po decenija nakon Prve beogradske konferencije, dok se Beograd istovremeno priprema za Ekspo2027. Dva velika međunarodna događaja u razmaku od godinu dana dodatno potvrđuju ambiciju Srbije da Beograd pozicionira kao mesto na kojem se susreću različiti delovi sveta, otvaraju politički kanali i grade nova partnerstva!
- Živimo u svetu u kojem sila dominira svetskom politikom, gde međunarodno pravo ima sve manju ulogu i veliki se sve manje osvrću na interese malih zemalja. U takvom svetu, udruživanje zemalja koje imaju svoju politiku, svoje interese i koje su spremne da se bore za očuvanje svojih interesa je vrlo važno. To je grupacija nesvrstanih zemalja koja ima tradiciju delovanja s pozicije država koje ne pripadaju nijednim interesnim sferama ili blokovima kroz njihovo sarađivanje, komuniciranje, udruživanje, i na kraju krajeva i ovakvi samiti, kao što je ovaj Samit nesvrstanih u Beogradu je sam po sebi vrlo značajan i može da predstavlja jednu opciju koja će vremenom tek dobijati na značaju, budući da bez zajedničkog delovanja teško da sve te zemlje mogu da očuvaju svoje interese i da ne budu lak plen velikih sila - objašnjava Miletić.
Samit nesvrstanih okupio je u Beogradu visoke zvaničnike - predsednike država, premijere, predsednike parlamenata i ministre - iz više od 30 zemalja iz Afrike, Azije, Evrope i Latinske Amerike. Glavni deo skupa organizuje se danas, što je još jedna važna simbolika s obzirom na to da je 1.septembra 1961. godine otvorena Prva beogradska konferencija. Taj dan se od 2025. godine obeležava u Srbiji kao Dan nesvrstanih, čime se istorijska uloga Beograda ne samo čuva u sećanju, već ponovo afirmiše u savremenom međunarodnom kontekstu.
Odbrana interesa
On smatra da se Beograd dokazao svojom nezavisnom i vojno neutralnom politikom i u više navrata demonstrirao da ima svoj glas na globalnom nivou.
- I ovo jeste ohrabrenje našoj politici! Samit potvrđuje i rastući ugled Srbije, koji se očitava kroz saradnju sa velikim silama. Sada vidimo da je Srbija i okosnica praktično trećeg sveta, odnosno zemalja koje ne odustaju od odbrane svojih nacionalnih interesa. To je značajan događaj koji prevazilazi sam samit nesvrstanih, nego i vraća Srbiju u žižu globalnog značaja, odnosno daje joj dodatno na značaju i time potvrđuje da smo na pravom putu i da u perspektivi, kroz saradnju sa nesvrstanim zemljama, možemo da očekujemo mnogo bolje rezultate, ne samo u političkom smislu, nego i u ekonomskom. Ovaj događaj je još jedan kamenčić u jačanju Srbije i njene spoljnopolitičke pozicije, ali i buduće ekonomske pozicije - naglašava Miletić.
Kurir Politika