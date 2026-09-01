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Beograd se ponovo vratio na mapu velikih međunarodnih okupljanja i to na mestu koje mu istorijski pripada - kao grad u kojem je pre 65 godina počela jedna od najvažnijih stranica politike nesvrstanosti. Samit nesvrstanih, čiji centralni događaj je sutra u Palati Srbija, nije samo podsećanje na istorijsku konferenciju iz 1961. godine, već i potvrda da Beograd i danas ima kapacitet da bude mesto susreta država sa različitih kontinenata i političkih pozicija.

Ohrabrenje

Još važnije je što prisustvo visokih zvaničnika iz više od 30 zemalja predstavlja snažnu potvrdu i ohrabrenje za spoljnopolitički kurs Srbije, koji se zasniva na očuvanju državnih i nacionalnih interesa, suvereniteta i razvijanju odnosa sa što većim brojem partnera, ocenjuje za Kurir Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Predsednik Vučić sa šefovima delegacija Uoči sutrašnjeg centralnog događaja, predsednik Aleksandar Vučić se danas sastao u Palati Srbija sa mnogobrojnim državnim zvaničnicima i šefovima delegacija zemalja učesnica. Predsednik Srbije je niz bilateralnih susreta započeo razgovorom s potpredsednicom Ugande Džesikom Alupo, zatim se sastao sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem i predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi. Vučić je imao susret i sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom i sa predsednicom parlamenta Alžira Halidom Bufedeš.

Simbolika je utoliko veća što se skup održava tačno šest i po decenija nakon Prve beogradske konferencije, dok se Beograd istovremeno priprema za Ekspo2027. Dva velika međunarodna događaja u razmaku od godinu dana dodatno potvrđuju ambiciju Srbije da Beograd pozicionira kao mesto na kojem se susreću različiti delovi sveta, otvaraju politički kanali i grade nova partnerstva!

Foto: Kurir Televizija

- Živimo u svetu u kojem sila dominira svetskom politikom, gde međunarodno pravo ima sve manju ulogu i veliki se sve manje osvrću na interese malih zemalja. U takvom svetu, udruživanje zemalja koje imaju svoju politiku, svoje interese i koje su spremne da se bore za očuvanje svojih interesa je vrlo važno. To je grupacija nesvrstanih zemalja koja ima tradiciju delovanja s pozicije država koje ne pripadaju nijednim interesnim sferama ili blokovima kroz njihovo sarađivanje, komuniciranje, udruživanje, i na kraju krajeva i ovakvi samiti, kao što je ovaj Samit nesvrstanih u Beogradu je sam po sebi vrlo značajan i može da predstavlja jednu opciju koja će vremenom tek dobijati na značaju, budući da bez zajedničkog delovanja teško da sve te zemlje mogu da očuvaju svoje interese i da ne budu lak plen velikih sila - objašnjava Miletić.

Dan nesvrstanih Samit nesvrstanih okupio je u Beogradu visoke zvaničnike - predsednike država, premijere, predsednike parlamenata i ministre - iz više od 30 zemalja iz Afrike, Azije, Evrope i Latinske Amerike. Glavni deo skupa organizuje se danas, što je još jedna važna simbolika s obzirom na to da je 1.septembra 1961. godine otvorena Prva beogradska konferencija. Taj dan se od 2025. godine obeležava u Srbiji kao Dan nesvrstanih, čime se istorijska uloga Beograda ne samo čuva u sećanju, već ponovo afirmiše u savremenom međunarodnom kontekstu.

Odbrana interesa

On smatra da se Beograd dokazao svojom nezavisnom i vojno neutralnom politikom i u više navrata demonstrirao da ima svoj glas na globalnom nivou.

- I ovo jeste ohrabrenje našoj politici! Samit potvrđuje i rastući ugled Srbije, koji se očitava kroz saradnju sa velikim silama. Sada vidimo da je Srbija i okosnica praktično trećeg sveta, odnosno zemalja koje ne odustaju od odbrane svojih nacionalnih interesa. To je značajan događaj koji prevazilazi sam samit nesvrstanih, nego i vraća Srbiju u žižu globalnog značaja, odnosno daje joj dodatno na značaju i time potvrđuje da smo na pravom putu i da u perspektivi, kroz saradnju sa nesvrstanim zemljama, možemo da očekujemo mnogo bolje rezultate, ne samo u političkom smislu, nego i u ekonomskom. Ovaj događaj je još jedan kamenčić u jačanju Srbije i njene spoljnopolitičke pozicije, ali i buduće ekonomske pozicije - naglašava Miletić.

Kurir Politika