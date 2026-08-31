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„Kristina, David i tromesečna Sofija bili su divni domaćini“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon posete porodici Hanđa u njihovom novom domu u Bačom Petrovom Selu i dodao „Ovi mladi ljudi čine deo dragocene niske od čak 113 porodica koje su svoj krov nad glavom stekle u ovom prelepom selu, u kome složno žive Srbi, Mađari, Romi i drugi, ujedinjeni u želji da im bude bolje. Redak je primer kod nas, ali i u svetu, da se broj žitelja jednog sela za tako kratko vreme uveća za više od pet stotina. Bez sumnje - selo za Ginisa!“.

Kristina i David su se na konkurs Ministarstva za brigu o selu prijavili 2024. godine, a već 2025. uselili su se u svoj dom. Posle života u zajednici sa roditeljima, danas imaju svoju kuću od 190 kvadratnih metara, na placu površine 6,5 ari. Njihov dom danas je i mesto u kom odrasta njihova tromesečna ćerka Sofija.

„Ova kuća nam znači mnogo više od samog krova nad glavom. Posle života u zajednici, dobili smo svoj prostor, svoju privatnost i mogućnost da život organizujemo onako kako želimo. Presrećni smo što smo se odlučili na ovaj korak“, rekla je Kristina, koja je i preduzetnica i vlasnica ugostiteljskog objekta, a njihova priča je posebna i po tome što je David gradsku sredinu zamenio za seosku kako bi sa Kristinom započeo zajednički život i osnovao porodicu.

Bačko Petrovo Selo danas je selo sa najvećim brojem dodeljenih seoskih kuća kroz program Ministarstva za brigu o selu. Od ukupno 164 dodele realizovane na teritoriji Opštine Bečej, ovde je useljen najveći broj. Toliki broj mladih porodica koje su dobile svoj dom značajno je promenio život u njemu - u selo su došli novi stanovnici, formiraju se porodice, rađaju deca, a kao direktan pokazatelj da se selo podmlađuje, otvorena je i nova jaslena grupa u vrtiću Bačkog Petrovog Sela.

1/16 Vidi galeriju Ministar Krkobabić o razvoju Bačkog Petrovog Sela Foto: Milan Ilić

Ministar je, zajedno sa predsednikom opštine Bečej Vukom Radojevićem, danas otvorio i Dom kulture u Bačkom Gradištu, koji je obnovljen sredstvima Ministarstva za brigu o selu, u kome je, posle kratkog kulturnog programa, razgovarao sa meštanima.

Uloženo je oko dva miliona dinara, a u objektu su izvedeni zidarski, gipsarski i molerski radovi, sređeni su podovi i zidovi, a prostor je klimatizovan, dobio je i novu audio-vizuelnu opremu, uključujući platno za bioskopske projekcije i opremu za održavanje različitih kulturnih i društvenih događaja.

Dom koristi KUD „Kulturker“, udruženje koje okuplja meštane različitih generacija.

„Dve decenije smo priželjkivali da se ovaj prostor obnovi i konačno smo dočekali da naš Dom ponovo izgleda onako kako treba. Naši članovi imaju od jedne do 90 godina i ovaj prostor je oduvek bio jedno od mesta koje čuva puls sela, mesto susreta, kulture, druženja i zajedništva. Sada, kada su pod i zidovi sređeni i kada imamo novu opremu, možemo da organizujemo i bioskopske projekcije i različite edukativne programe za meštane. Verujem da će Dom ponovo okupiti ne samo Bačko Gradište već i okolna sela“, rekao je Cila Feher, predsednik udruženja „Kulturker“.