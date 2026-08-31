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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je u Palati ''Srbija'' ugostio šefove delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

- Istorija se sutra vraća tamo gde je sve i počelo, u našem Beogradu, iz kojeg je pre mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzajamnog poštovanja i razumevanja među narodima! Sutra ćemo biti ponosni domaćini našim tradicionalnim prijateljima na obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Naša prestonica ponovo okuplja državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada.

Dok gradimo modernu budućnost i spremamo se za EXPO 2027, ne zaboravljamo mostove prijateljstva koje smo decenijama čuvali. 

Dobro nam došli u Beograd, dragi prijatelji! - naveo je predsednik. 

Sve o susretu sa šefovima delegacija zemalja učesnica pročitajte u našem tekstu OVDE

Kurir.rs

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