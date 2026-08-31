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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

PROGRAM

08.50 Doček šefova delegacija u Palati Srbija

09.30 Otvaranje plenarnog zasedanja i uvodna obraćanja

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić
- Potpredsednica Republike Ugande Džesika Alupo

10.10 Zajednička fotografija

11.30 Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem Mahamom

12.10 Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom Šeikom Mohamudom

12.50 Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom Antoniom

13.20 Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike Mišelom Menasom

13.50 Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom

14.20 Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom

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