SRBIJA DOMAĆIN SVETSKIM LIDERIMA Vučić sutra prisustvuje 65. godišnjici Pokreta nesvrstanih, nakon toga imaće niz sastanaka u Palati Srbija
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
PROGRAM
08.50 Doček šefova delegacija u Palati Srbija
09.30 Otvaranje plenarnog zasedanja i uvodna obraćanja
- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić
- Potpredsednica Republike Ugande Džesika Alupo
10.10 Zajednička fotografija
11.30 Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem Mahamom
12.10 Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom Šeikom Mohamudom
12.50 Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom Antoniom
13.20 Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike Mišelom Menasom
13.50 Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom
14.20 Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom