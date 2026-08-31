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Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministrom odbrane Libanske Republike Mišelom Menasom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Izrazivši zadovoljstvo povodom prvog susreta i prilike za razgovor, ministar Gašić naglasio je da će ova poseta doprineti razvoju saradnje u oblasti odbrane, kao i unapređenju ukupnih odnosa dveju zemalja.

Tokom sastanka, ministar Gašić podsetio je da je opredeljenje Srbije da razvija i unapređuje odnose sa drugim državama i vojno-političkim savezima, u skladu sa sopstvenim interesima, a radi jačanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti. On je istakao da Srbija zastupa stav o suverenitetu i da je privržena poštovanju načela teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti svake države.

Naglasivši da je osnovna bezbednosna pretnja za Republiku Srbiju proces otcepljenja teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ministar odbrane istakao je da Srbija veoma ceni podršku Libana njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, kao i čvrst stav o nepriznavanju jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, ocenivši to kao čin prijateljstva i razumevanja u odnosima dveju zemalja.

1/4 Vidi galeriju Sastanak ministra Gašića sa ministrom odbrane Libana Menasom Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Ministar Gašić rekao je da je učešće Republike Srbije u multinacionalnim operacijama konkretan doprinos očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti u svetu te da je ono jedan od prioriteta Ministarstva odbrane u okviru saradnje sa Ujedinjenim nacijama i Evropskom unijom. On je rekao da su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije angažovani u četiri mirovne operacije Ujedinjenih nacija, a da je najveće i najvažnije angažovanje upravo Multinacionalna operacija UN u Libanskoj Republici.

Ministar Menasa zahvalio je na prijemu i prilici za razgovor o pitanjima od zajedničkog interesa, istakavši značaj jačanja saradnje u oblasti odbrane. On je izrazio uverenje da će današnji susret predstavljati dobru osnovu za razvoj bilateralne saradnje i dalje jačanje prijateljskih odnosa Srbije i Libana.

Sastanku su prisustvovali ambasador Libanske Republike u Srbiji Jusef Žabre, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović i šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović.