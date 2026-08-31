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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru povodom obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

- Prošlo je 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, svet se promenio, ali značaj suverenosti, međunarodnog prava i ravnopravnosti nije umanjen. U vremenu velikih izazova potrebno je više dijaloga, međusobnog uvažavanja i spremnosti da pronalazimo ono što nas povezuje.

Kako je istakao Vučić Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju naše izbore.

- Zato, posebno cenimo prijatelje koji su umeli da razumeju našu poziciju i ostanu uz nas onda kada je bilo najteže.

- Ovaj susret prilika je da dugogodišnjim vezama damo novu snagu, otvorimo prostor za konkretniju saradnju i pokažemo koliko njihova vrednost može da bude važna i za generacije koje dolaze.