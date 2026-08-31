CENIMO PRIJATELJE KOJI SU UMELI DA OSTANU UZ NAS KADA JE BILO NAJTEŽE Vučić priredio gala večeru za svetske lidere: Pružamo ruku svima koji poštuju naše izbore
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru povodom obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
- Prošlo je 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, svet se promenio, ali značaj suverenosti, međunarodnog prava i ravnopravnosti nije umanjen. U vremenu velikih izazova potrebno je više dijaloga, međusobnog uvažavanja i spremnosti da pronalazimo ono što nas povezuje.
Kako je istakao Vučić Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju naše izbore.
- Zato, posebno cenimo prijatelje koji su umeli da razumeju našu poziciju i ostanu uz nas onda kada je bilo najteže.
- Ovaj susret prilika je da dugogodišnjim vezama damo novu snagu, otvorimo prostor za konkretniju saradnju i pokažemo koliko njihova vrednost može da bude važna i za generacije koje dolaze.
Vučič je danas, podsetimo, ugostio u Palati Srbija šefove delegacija povodom 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
- Istorija se sutra vraća tamo gde je sve i počelo, u našem Beogradu, iz kojeg je pre mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzajamnog poštovanja i razumevanja među narodima! Sutra ćemo biti ponosni domaćini našim tradicionalnim prijateljima na obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.