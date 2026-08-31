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Na Kuli Beograd večeras je obeleženo 65 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, koja je održana u Beogradu 1961. godine.

Ovaj jubilej obeležen je dan uoči početka centralnog programa kojim će u Beogradu biti obeležena godišnjica istorijskog skupa koji je označio početak organizovanog delovanja Pokreta nesvrstanih. Centralno obeležavanje 65. godišnjice počinje sutra u Beogradu, kada će se okupiti brojni predstavnici država i međunarodnih organizacija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je poručio da će Beograd biti domaćin tradicionalnim prijateljima povodom 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih, a danas je ugostio u Palati Srbija šefove delegacija povodom jubileja!

Pogledajte spektakularne prizore: 

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Kula Beograd u čast Pokreta nesvrstanih Izvor: Kurir

O prvoj konferenciji

Prva konferencija Pokreta nesvrstanih održana je od 1. do 6. septembra 1961. godine, a Beograd je tada bio domaćin liderima 25 zemalja. Među učesnicima bili su predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, egipatski predsednik Gamal Abdel Naser, indijski premijer Džavaharlal Nehru i predsednik Gane Kvame Nkrumah.

Pokret nesvrstanih nastao je u periodu Hladnog rata kao izraz nastojanja zemalja koje nisu želele da se svrstaju uz neki od dva velika vojno-politička bloka. Među ključnim principima bili su poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, nemiješanje u unutrašnja pitanja država, mirno rešavanje sporova i ravnopravnost među državama.

Beograd je i danas simbol nastanka Pokreta nesvrstanih, a ovogodišnji jubilej prilika je za podsećanje na diplomatsku ulogu koju je tadašnja Jugoslavija imala na međunarodnoj sceni.

Kurir.rs

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