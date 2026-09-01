ĆUTA OGOLIO TOTALNI RASPAD MEĐU BLOKADERIMA: Jovanović: "Ni u vreme devedesetih niko nikoga nije isključivao iz političkog života! TO TAKO, BRE, NE IDE" (VIDEO)
Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta govorio je o izborima, opoziciji i studentskoj listi i tom prilikom poručio da, kada je reč o izborima, unutar opoziciono blokaderskog dela vlada potpuni kolaps u komunikaciji.
- Ovde ljudi nisu sposobni da komuniciraju. Niko ovde ni sa kim neće da razgovara. Ja ne želim da budem kao što su mnogi sudija i da upirem prstom i da optužujem ljude s kim će i šta će. Neka svako radi kako misli da treba da radi. Od početka se zalažem da svi zajedno sednemo i napravimo dogovor. To ne mora biti ultimativno jedna kolona. To ne mora biti apsolutno ništa konkretno, ali dajte da građani vide da smo mi sposobni da razgovaramo. Mi nismo u situaciji da razgovaramo. Ja sam ovde ostavljao telefon svoj u programu uživo. Taj telefon je još uvek javan, ja sam još uvek spreman da razgovaram. Mislim da su to građani zaslužili, da se razgovara - poručio je Ćuta za blokadersku N1.
Dodao je da ni u vreme 90ih godina niko nije isključivao nikoga iz političkog života.
- 5. oktobra niko nikog nije isključivao iz političkog života i govorio "samo ću ja, a vi se sklonite". To tako, bre, ne ide - rekao je Ćuta.
U videu ispod, možete pogledati kako je izgledalo Ćutino izlaganje:
Kurir Politika