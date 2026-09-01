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- Postoje prijateljstva koja ni vreme, ni hiljade kilometara ne mogu da oslabe. Takva prijateljstva Srbija čuva sa ponosom i zahvalnošću, svesna zajedničke istorije, ali još više svega što zajedno možemo da gradimo u budućnosti.

- Zato je danas Beograd ponovo mesto susreta naših višedecenijskih prijatelja, grad koji poznaje vaše zastave, poznaje vašu borbu i sa istim žarom deli vašu veru u lepšu, pravedniju i sigurniju budućnost čovečanstva.

- Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje, niti želimo da na naše veze gledamo samo kao na uspomenu na slavnu prošlost. Želimo da taj veliki kapital poverenja pretvaramo u nova partnerstva, više saradnje i prilika za naše ljude, da povezujemo znanje, mlade i nove tehnologije i zajedno stvaramo odnose koji će trajati generacijama.

Na toj ideji pokrećemo i nove inicijative, dok će EXPO 2027 biti još jedna prilika da naši prijatelji budu sa nama, predstave svoje zemlje i otvore nova vrata saradnje. Naša istorija nam je ostavila čvrste temelje, a na nama je da na njima gradimo zajedničku budućnost.

- Možete da računate na Srbiju kao na iskrenog i pouzdanog partnera, spremnog da čuva stara prijateljstva, gradi nova i zajedno sa vama brani mir, međunarodno pravo i pravo svake države da sama odlučuje o svojoj budućnosti.

Dobro došli u Beograd. Osećajte se kao kod kuće, dragi prijatelji. Živelo naše prijateljstvo, živela Srbija, poručio je predsednik Vučić u obraćanju na konferenciji povodom obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu.