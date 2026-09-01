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Uoči ovog važnog događaja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Ugande, Zanzibara, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Saradnja Srbije sa državama Pokreta nesvrstanih otvara vrata novim tržištima, investicijama i poslovnim prilikama za naše kompanije, posebno u poljoprivredi, građevinarstvu, energetici i IT sektoru.

1/19 Vidi galeriju Nesvrstani u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali sastanke država u Beogradu bili su prof. dr Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka i Saša Gajović, novinar i publicista.

Značaj saradnje

Petričković je rekao da je ovo vraćanje dobrih principa i tradicionalnih odnosa koji su proteklih decenija bili zaboravljeni. Govori da je ovo vrsta protivteže koja težište stavlja van okvira dominantnih zona o kojima se svakodnevno govori, a tu prvenstveno misli na aktuelna svetska žarišta.

- Vidimo da postoji i drugi način komunikacije i to je znak dobro vođene spoljne politike od strane Srbije koja objedinjava i vraća u stare okvire zemlje koje su u razvoju. Praktično se potvrđuje da dobra volja, bilateralna, vojna, ekonomska i svaka druga saradnja ima dubokog smisla. Ovde se radi o mogućnosti i šansama za budućnost koja nije zasnovana na sili i dominaciji, već na kolegijalnom principu koja je nužni princip opstanka i razvoja civilizacije - rekao je Petričković.

Zajednička poruka

Gajović ističe da je ovaj sastanak veoma jugonostalgičan i da se zemlje nazivaju nesvrstanim, ali da su suštinski vanblokovske. Posebno mu je to što svaka država sa samita vodi samostalnu politiku i da je lokacija skupa priznanje našem glavnom gradu, Srbiji i aktuelnoj vlasti Aleksandra Vučića.

04:03 VUČIĆ OD BEOGRADA NAPRAVIO CENTAR SARADNJE, BLOKADERI NAJAVILI HAOS! Izvor: Kurir televizija

- Sasvim je izvesno da ovakvi skupovi daju mogućnost odbrane, a siguran sam da će i o tome biti reč. Ne mislim na naoružanje, već kako da se odbranimo od velikih cilja koje imaju interese i tenzije koje nam nameću. Vrlo značaj skup, pogotovo što su zemlje trećeg sveta geopolitički skrajnute, a veoma su značajne jer imaju svoje resurse koje mogu da ponude.

Mislim da je Beograd nakon 65 godina u centru! Nije slučajno što je samit baš u Beogradu i na inicijativu našeg predsednika jer je Beograd lider politike koja nije pristrasna ni zapadno, ni istočno, već vodi svoju neutralnu i nezavisnu politiku - rekao je Gajović.

Značaj skupa i liderstvo Srbije

Petričković se nadovezao, pa rekao da je skup Pokreta nesvrstanih Srbiji dao vrstu primeta i lidera i da nije slučajno što je to u ovom trenutku.

- Mislim da je to jasna poruka istočnoj i zapadnoj strani i da ne treba da bude izričito odlučivanje za koga ste. Veoma je ovde bitan faktor povezivanja jer se ne poziva na sukob i konflikt. Srbija je postala lider koji ima uvažavanje sa istoka i zapada, ali i trećeg sveta i to je zbog dobro vođene spoljne politike. Prethodnih godina pružali smo ruke, pozivali na stišavanje konflikta, imali dosledan stav prema dešavanjima Rusije i Ukrajine, zadržali smo sa svima dobre odnose, a vodili računa o našim nacionalnim interesima.

Gajović je podsetio na značaj skupova Pokreta nesvrstanih iz prošlog veka, da je posle njih svaka članica bila izuzetno jača i nema sumnju da će tako biti i ovog puta.

1/9 Vidi galeriju Konferencija Nesvrstanih u Beogradu Foto: Medija centar Odbrana, Muzej Jugoslavije

- I dalje mi je u sećanju kada je bio jedan ovakav samit u Beogradu, da je kod nas došao predsednik Egipta Naser (koji je još 1956. postao počasni građanin Beograda), čelnica Indije Indira Gandi, predsednik Tunisa Habib Burgiba. Posle svakog takvog skupa, sve zemlje su bile jače i verujem da će to biti slučaj i posle ovogodišnjeg samita. U ovom trenutku geopolitičkih tenzija, veoma je važno imati ovakvu poruku mira i saradnje. Pogledajte, trenutno strahujemo od mogućnosti da nestane Bliski istok, to je ceo predeo naše Zemlje. Samim tim, ovakvi skupovi su veoma značajni, međusobna saradnja je veoma važna - ističe Gajović.

Najava blokadera za 10. septembar

Srbija je domaćin značajnog međunarodnog skupa koji povoljno utiče na razvoj države i privrede, ali postoje ljudi koji nisu za to, pa nas je tako zabrinula vest koju je objavio jedan portal. Naime, plenum Pravnog fakulteta izglasao je blokadu od desetog septembra sa mogućnošću da se ona dogodi i ranije. Petričković je za Kurir komentarisao koliko je to poražavajuće u ovom trenutku, a naročito jer se bliži prvi oktobar kada kreće nova studentska godina.

- To stanje je katastrofalno, porazna je činjenica da dekani i rektor zloupotrebljavaju autonomiju Univerziteta u Beogradu. Nužno je da ima minimum profesorske svesti i savest. Porazno je da neko koristi fakultete kao alatku, zloupotrebljavaju decu od vrtića do fakulteta, pa se postavlja pitanje budućnosti, ko će nas lečiti i tome slično. Porazno je ako se ne promeni zakon i da se pozovu na odgovornost oni koji su strahovito degradirali i pretvorili univerzitet u političko svratište. Nadam se da će imati malo svesti i dobre volje imati prema državi, narodu i budućnosti dece. Ovo ne sme da se dozvoli - rekao je Petričković.

Petričković je izneo mišljenje oko toga na koji način bi država trebalo da reaguje ako se dogode najavljene blokade:

- Isto kao i prošle godine kada je najefektivnija mera bila obustavljanje novčanih isplata. Međutim, ono što vezuje ruke državi jeste postojeći zakon gde su rektor i dekani poput zaštićenih medveda koji se pozivaju na prava bez ispunjavanja njihovih dužnosti i to je zloupotreba autonomije. Državi je nužno da preduzme sve raspoložive zakonske mere da se fakultetima vrati dostojanstvo i da se ovakve stvari seku iz korena.

Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost je komentarisao izbornu atmosferu u našoj zemlji, pa izneo kako on vidi najavu za obustavu rada od 10. septembra.

Foto: Kurir Televizija

- Do samog raspisivanja izbora ostalo je nekoliko dana, a do samih izbora nešto manje od dva meseca. Svi koji žele da se predstave kao ozbiljni politički akteri trebalo bi da su u kampanji. Nije dobro da imamo kvazi političke aktere koji na osnovu urušavanja i blokiranja institucija sebe kvalifikuju na političku utakmicu. Vlast se svojim radom kvalifikovala za kampanju i drugo joj ne treba - rekao je Todorov.

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