"PROGONJEN U VUČIĆEVOJ DIKTATURI", A LETUJE DRUGI PUT! I to u Rio de Žaneiru - Fotografije Vladana Đokića sa mora izazvale buru! "Javno pozivam vlast..."
Vladan Đokić, predvodnik blokaderske takozvane studentske liste, ove godine je ponovo otišao na letovanje, i to u Rio de Žaneiro.
Dok Beogradski univerzitet pada na svim relevantnim listama, on je našao za shodno da još jednom, posle Crne Gore, ode na more u daleku Latinsku Ameriku.
Jedan korisnik društvene mreže X ukazao je na ekstremno licemerje blokaderskog lidera, koji stalno tvrdi da je "progonjen" u "Vučićevoj diktaturi".
- Kako ovaj diktator Vučić progoni univerzitet, pa sram ga bilo! Evo rektor Đokić jedva dva puta godišnje ode na more. Posle crnogorskog primorja u prvoj polovini avgusta, sad pohodi Rio de Žaneiro - istakao je "Narodni neprijatelj" na X-u, i dodao:
- A državna plata ide li ide... Javno pozivam vlast da počne i mene ovako da progoni.