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Vladan Đokić, predvodnik blokaderske takozvane studentske liste, ove godine je ponovo otišao na letovanje, i to u Rio de Žaneiro.

Dok Beogradski univerzitet pada na svim relevantnim listama, on je našao za shodno da još jednom, posle Crne Gore, ode na more u daleku Latinsku Ameriku.

Jedan korisnik društvene mreže X ukazao je na ekstremno licemerje blokaderskog lidera, koji stalno tvrdi da je "progonjen" u "Vučićevoj diktaturi".

- Kako ovaj diktator Vučić progoni univerzitet, pa sram ga bilo! Evo rektor Đokić jedva dva puta godišnje ode na more. Posle crnogorskog primorja u prvoj polovini avgusta, sad pohodi Rio de Žaneiro - istakao je "Narodni neprijatelj" na X-u, i dodao:

- A državna plata ide li ide... Javno pozivam vlast da počne i mene ovako da progoni.

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