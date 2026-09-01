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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov razobličio je licemerje opozicije, pre svega poslanika Zeleno-levog fronta Radomira Lazovića, jer ih je sve podsetio na nemile scene koje su priredili u skupštinskoj sali, uništavajući protivpožarne aparate.

Jovanov je ukazao da su tada ovim aparatima prskali ljude, poslanike i članove Vlade Srbije, a da ti "umeće" nisu iskoristili na pravom mestu, tamo gde se PP aparati stvarno koriste. Kako je rekao Jovanov, opozicioni poslanici ništa nisu učinili kako bi pomogli u gašenju pravih požara u Srbiji.

On je na svom Instagram nalogu naveo da su blokaderi eksperti u rukovanju protivpožarnim aparatom, ali samo u institucijama i protiv ljudi koji im se suprotstave, dok požare koriste za sramne političe poene.

- Kao vrsni rukovalac PP aparatom, ja sam od vas očekivao veliki doprinos u gašenju požara u Srbiji. Nije valjda da ste samo prskali po poslanicima i po Vladi? Mogli ste tamo gde je stvarno požar, da tamo pokažete svoje znanje... Ali tamo gde je požar, tamo vas nema, a po živim ljudima prskate PP aparatom. Pa to nije fer - poručio je Jovanov, a njegovo obraćanje možete pogledati u u video snimku ispod.