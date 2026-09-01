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Blokaderski novinar Žarko Bogosavljević uhvaćen je da se u Novom Sadu vozi gradskim prevozom bez karte, ali umesto da se pokaje zbog toga što se švercovao, on je pokušao da od sebe napravi žrtvu!

Iako je uhvaćen da koristi prevoz bez plaćene karte od 100 dinara, Bogosavlević je na društvenim mrežama počeo da kuka kako ga "krupni kontrolor drži kao taoca".

- Drži me kao taoca lik od 190 cm i nekih 100 kila u busu koji kaže da je neki kontrolor jer nisam imao kartu od 100 din.. Zamolih ga da izađem, on ne da i gurao me tu kod vrata i rekao vozaču da stane... I sad zove policiju da sam ga kao napao... mislim da je detalj moja majica..jer nikog u busu drugog nije dirao - napisao je na Iksu Bogosavljević.

Ovo je primer blokaderske politike i načina na koji bi, ako bi došli na vlast, sutra vodili državu i institucije i radili odgovorno i pošteno.

Taj novinar, privukao je pažnju i zbog natpisa koji ima na majici, a koji je u vrlo uvredljivom tonu i u najmanju ruku, neprijatnim narativom za čitanje koji glasi: Pi*ka vam materina, da vam pi*ka materina - što je verovatno poruka celoj Srbiji i plan i program koji imaju za predstaviti svom narodu.