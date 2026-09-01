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Predstoje nam izbori, vlast predstavlja rezultate, otvara deonice važnih saobraćajnica, razgovara sa građanima. Na drugoj strani promocija tzv. elitizma blokadera i opozicije, ali i i jezive pretnje predsedniku Srbije na društvenim mrežama.

Gost jutarnjeg programa koji je analizirao političku atmosferu u Srbiji bio je Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Rast Srbije uz aktuelnu vlast

Kojčić je rekao da je prethodna vlast imala izuzetno nespretno baratala budžetom Srbije, bez razvijanja ili adekvatne vojne snage. Potom, da se vlast Aleksandra Vučića lako može uporediti sa mađioničarima jer je od takve Srbije uspeo da napravili kompaktnu zemlju sa izuzetnim razvojem.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

- Ova vlast je zaistala morala i učinila je čudo. Morali su da napune državnu kasu, a sada nam je javni dug manji nego što je slučaj mnogih razvijenijih država, a pogotovo onih u okruženju koje su članica EU. Mimo toga, uvećane su nam i rezerve zlata, a u današnjem svetu u kojem ništa nije sigurno, ispada da je jedino zlato sigurno. Srbija beleži razvoj puteva, setimo se i borbe sa kovidom - započeo je Kojčić.

Kojčić je komentarisao drugu stranu političke scene u Srbiji istakavši da se ne radi o politici jer je ona po definiciji rad za dobrobit jedne zajednice.

- Politika nije ukoliko grabite sebi i destruktivno delujete, već se radi o napretku države. Naša opozicija je skupina studenata različitih vrsta, ali i pojedince koji su neutemeljeno ambiciozni. Naša opozicija nije sposobna da odbrani nacionalne interese, a kamoli srpski narod koji živi van naših granica, a koji je permanentno ugrožen.

Koncert Tompsona

Kojčić se dotakao nastupa Marka Perkovića Tompsona 29. avgusta u Vukovaru koji je predstavljao masovnu promociju ustaštva i rekao da međunarodna zajednica i EU ćute na takve događaje jer unutar njih postoji grupacija koja se ne bavi prirodom unije u Evropi.

04:21 "OVA VLAST JE UČINILA ČUDO“ Kojčić o politici koja vodi Srbiju: Od Pekinga do Vašingtona se čuje glas naše zemlje Izvor: Kurir televizija

- Evropski parlament, odnosno EU se sastoji od nekoliko mega političkih grupacija, a postoje i tzv. Evropski demokrati kojima pripada jedna grupacija stranaka koje su kod nas u opoziciji. Oni podržavaju ovdašnje blokadere. Oni pokazuju najmanje šta bi trebalo da bude priroda EU, već gledaju subjektivni interes. Srbija prvi put imamo međunarodni ugled koji se proteže od Pekinga do Vašingtona.

Bezbednost predsednika Vučića

Kojčić je komentarisao pretnje u kojima se javno pominje naš predsednik, pa je rekao da je to sastavni deo politike i da je hrabrost jedna od najistaknutijih osobina našeg Aleksandra Vučića.

- Ko se vrabaca boji, on žito ne seje. Politika podrazumeva ličnu hrabrost. To je na nivou individualne psihologije, a za našeg predsednika možemo da istaknemo dve stvari. Prva je ljubav prema državi i narodu, a druga je privatna strast i hrabrost. On ne propušta niti jedan dan, radi i drži konferencije, razgovara sa narodom i sve to.

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Kurir.rs

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