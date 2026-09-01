"OVA VLAST JE UČINILA ČUDO, JAVNI DUG JE MANJI NEGO ŠTO JE SLUČAJ KOD RAZVIJENIH DRŽAVA" Kojčić o politici koja vodi Srbiju
Predstoje nam izbori, vlast predstavlja rezultate, otvara deonice važnih saobraćajnica, razgovara sa građanima. Na drugoj strani promocija tzv. elitizma blokadera i opozicije, ali i i jezive pretnje predsedniku Srbije na društvenim mrežama.
Gost jutarnjeg programa koji je analizirao političku atmosferu u Srbiji bio je Dragoljub Kojčić, politički filozof.
Rast Srbije uz aktuelnu vlast
Kojčić je rekao da je prethodna vlast imala izuzetno nespretno baratala budžetom Srbije, bez razvijanja ili adekvatne vojne snage. Potom, da se vlast Aleksandra Vučića lako može uporediti sa mađioničarima jer je od takve Srbije uspeo da napravili kompaktnu zemlju sa izuzetnim razvojem.
- Ova vlast je zaistala morala i učinila je čudo. Morali su da napune državnu kasu, a sada nam je javni dug manji nego što je slučaj mnogih razvijenijih država, a pogotovo onih u okruženju koje su članica EU. Mimo toga, uvećane su nam i rezerve zlata, a u današnjem svetu u kojem ništa nije sigurno, ispada da je jedino zlato sigurno. Srbija beleži razvoj puteva, setimo se i borbe sa kovidom - započeo je Kojčić.
Kojčić je komentarisao drugu stranu političke scene u Srbiji istakavši da se ne radi o politici jer je ona po definiciji rad za dobrobit jedne zajednice.
- Politika nije ukoliko grabite sebi i destruktivno delujete, već se radi o napretku države. Naša opozicija je skupina studenata različitih vrsta, ali i pojedince koji su neutemeljeno ambiciozni. Naša opozicija nije sposobna da odbrani nacionalne interese, a kamoli srpski narod koji živi van naših granica, a koji je permanentno ugrožen.
Koncert Tompsona
Kojčić se dotakao nastupa Marka Perkovića Tompsona 29. avgusta u Vukovaru koji je predstavljao masovnu promociju ustaštva i rekao da međunarodna zajednica i EU ćute na takve događaje jer unutar njih postoji grupacija koja se ne bavi prirodom unije u Evropi.
- Evropski parlament, odnosno EU se sastoji od nekoliko mega političkih grupacija, a postoje i tzv. Evropski demokrati kojima pripada jedna grupacija stranaka koje su kod nas u opoziciji. Oni podržavaju ovdašnje blokadere. Oni pokazuju najmanje šta bi trebalo da bude priroda EU, već gledaju subjektivni interes. Srbija prvi put imamo međunarodni ugled koji se proteže od Pekinga do Vašingtona.
Bezbednost predsednika Vučića
Kojčić je komentarisao pretnje u kojima se javno pominje naš predsednik, pa je rekao da je to sastavni deo politike i da je hrabrost jedna od najistaknutijih osobina našeg Aleksandra Vučića.
- Ko se vrabaca boji, on žito ne seje. Politika podrazumeva ličnu hrabrost. To je na nivou individualne psihologije, a za našeg predsednika možemo da istaknemo dve stvari. Prva je ljubav prema državi i narodu, a druga je privatna strast i hrabrost. On ne propušta niti jedan dan, radi i drži konferencije, razgovara sa narodom i sve to.
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