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Zbog optužbe koju je na svom Fejsbuk profilu objavio izvesni Zoran Đajić da se na prostoru ariljskog sela Svračkovo nalazi zemlja na kojoj se uzgaja marihuana, predsednik opštine je samoinicijativno otišao u policijsku upravu i zahtevao da se uradi istraživanje.

Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje je za Kurir televiziju otkrio dalje detalje ovog slučaja.

05:03 "AKO JE TO TAJ ZORAN ĐAJIĆ..." Predrag Maslar otišao u policiju zbog optužbi za marihuanu: Istraga će sve pokazati Izvor: Kurir televizija

- Garantujem da prvo što će reći potpisnik objave, ukoliko se ispostavi netačnim šta je rekao, jeste to da mu je hakovan profil. Odakle mu ideja, stvarno ne bih znao. Ako je to taj Zoran Đajić o kojem bruji Srbija, stvarno ne znam šta će mu ovakve objave jer su one van zdravog razuma. Juče sam otišao u policiju i tražio da se ispita svaka reč, rekao sam da mogu i sa policijom da idem po selu i tražim uzgoj marihuane. Na raspolaganju sam 24 sata dnevno za takve stvari - započeo je Maslar.

Maslar ističe da je ovo vid nasilja jer se ime poklapa sa čovekom koji je imao razne objave oko nadstrešnice u Novom Sadu, auto-puteva, mostova:

- Sada vidimo da se razume i u drogu. On samo volove da potkiva i to je to. Vidite, zbog istrage vodim računa šta govorim, ali šta mislim o njemu mogu samo privatno da kažem. Istraga će sve pokazati. On je za mene rekao da sam bacio kosku narodu sa drvoredom, a da se iza njega nalazi marihuana. Meni samo nije jasno kada će taj čovek odgovarati ili bilo ko sa sličnim objavama. Ja ću istrpeti te stvari zbog prirode mog posla, ali kako će se nositi moje dete koje može to da pročita za svog oca - rekao je Maslar.

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