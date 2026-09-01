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Ni na današnjoj, trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik tog tela jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih šest glasova.

Kandidati za predsednika Saveta REM-a bili su Dubravka Valić Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković.

Bila su dva kruga glasanja, a posle prvog izdvojili su se Garić i Valić Nedeljković, koji su u drugom krugu dobili po četiri glasa, a za izbor predsednika Saveta REM-a potrebno je šest glasova.

Valić Nedeljković je posle sednice rekla da se nastavljaju konsultacije oko izbora predsednika Saveta REM-a i da je odlučeno da se sednice održavaju svakog prvog i svakog trećeg utorka u mesecu.

''I dalje je nerešen rezultat, ali smo zaključili da naši pregovori napreduju i da su vođeni u dinamičnom i dobrom tonu i uverena sam da ćemo naći rešenje kroz dalje konsultacije. Važno je da je dijalog postojeći i da će dijalogom doći do rešenja. U dobroj veri sam da svi žele da se ova pat pocizija reši i uverena sam da će se kad-tad rešiti'', rekla je Valić Nedeljković.

Navela je da su na stolu bile tri ideje kako da se izađe iz sadašnje situacije, a da je prva bila da član sa kraćim mandatom bude izabran za predsednika Saveta REM-a, a član sa dužim mandatom za zamenika predsednika, odnosno da to budu Miloš Garić i Ira Prodanov Krajišnik.

''Drugi predlog je bio, pošto smo već duže u pat poziciji, da se žrebom odaberu dve osobe, da prva izvučena bude predsednik, a druga zamenik, a da se sednice vode po rotacionom principu. Time bi se obezbedio neophodni konsenzus koji treba da sledi nakon pregovaračkog procesa'', rekla je Valić Nedeljković.

Navela je da je treći predlog bio da Ira Prodanov Krajišnik bude izabrana za predsednicu jer su, kako je rekla, svi članovi bili za to da ona prvobitno bude izabrana za zamenika.

Prema njenim rečima taj predlog je odbijen zbog dužine mandata Prodanov Krajišnik, koji traje šest godina.

Ni na prethodne dve konstitutivne sednice, 20. i 30. jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a.

Niko od dvoje predloženih kandidata - Miloš Garić i Dubravka Valić Nedeljković nije dobio potrebnu većinu od šest glasova na drugoj konstitutivnoj sednici, dok su na prvoj konstitutivnoj sednici Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po četiri glasa.

Za predsednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi Saveta kojih sada ima osam - Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i četiri člana koji su povukli svoje ostavke - Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

Deveti član Savet REM-a, iz saveta nacionalnih manjina nije izabran, a Odbor Skupštine za kulturu i informisanje doneo je 25. juna odluku o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata iz te grupacije dok ne budu održani izbori za nove sazive saveta nacionalnih manjina.