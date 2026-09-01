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Blokaderski medij „Danas“ izgleda je odlučio da od Branka Ružića napravi političkog heroja, i to istog trenutka kada je izbačen iz Statuta Socijalističke partije Srbije. U toj potrazi za novim opozicionim mesijom Danas je otišao korak dalje i proglasio Ružića za srpskog Petera Mađara.

Ambicija velika, ali problem je što u stvarnosti blokaderi nisu imali nameru da sarađuju sa njihovim uredničkim maštarijama.

Umesto očekivanog oduševljenja usledio je hladan tuš. Blokaderi nisu prihvatili ovu priču, već su vrlo brzo "ugasili" pokušaj da se od Ružića napravi herojska figura.

- Niko u njemu ne vidi Petera Mađara, osim tebe, izgubljeni dragi Danasu - istakli su blokaderi na X.

Foto: Printscreen