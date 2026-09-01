Slušaj vest

Blokaderski medij „Danas“ izgleda je odlučio da od Branka Ružića napravi političkog heroja, i to istog trenutka kada je izbačen iz Statuta Socijalističke partije Srbije. U toj potrazi za novim opozicionim mesijom Danas je otišao korak dalje i proglasio Ružića za srpskog Petera Mađara.

Ambicija velika, ali problem je što u stvarnosti blokaderi nisu imali nameru da sarađuju sa njihovim uredničkim maštarijama.

Umesto očekivanog oduševljenja usledio je hladan tuš. Blokaderi nisu prihvatili ovu priču, već su vrlo brzo "ugasili" pokušaj da se od Ružića napravi herojska figura.

- Niko u njemu ne vidi Petera Mađara, osim tebe, izgubljeni dragi Danasu - istakli su blokaderi na X. 

danas.jpg
Foto: Printscreen

Možda problem ipak nije u publici. Možda je problem u tome što ste toliko dugo proizvodili političke heroje po sopstvenoj meri da ste zaboravili jedno - ne postaje neko heroj zato što ste ga vi proglasili herojem.

Ne propustitePolitikaTUŽILAŠTVO U UŽICU DALO NALOG POLICIJI: Hitno utvrditi identitete svih koji su izazvali incidente na skupu "Ujedinjena Srbija"!
Užice blokaderi (6).png
Politika"VELIKE KOMPANIJE NE BI DOŠLE U SRBIJU BEZ OVOGA“ Stručnjaci: Uprkos blokaderskim tenzijama, predsednik Vučić donosi razvoj državi!
oooijk.jpg
PolitikaBLOKADERSKA MATRICA Svakoga ko podržava SNS i Vučića izoluju, proglase ga "ćacijem"i nacrtaju mu metu!
Aleksandar Vucic
PolitikaDIJANA HRKA UDARILA NA ZBOROVE Shvatila ono što većina vidi od početka: Ne borite se za nadstrešnicu i poginule već za svoje parče kolača! NEKA VAS BUDE STID
2026-08-30 19_37_21-Media Player.png