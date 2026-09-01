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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, u Palati Srbija.

- Za Srbiju nema dalekih zemalja kada postoji prostor da stvaramo nove prilike za naše ljude.

Sa državnicima koji su danas bili naši gosti govorili smo o konkretnim projektima, snažnijim ekonomskim vezama i novim mogućnostima za naše građane. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima i još više možemo da postignemo kada spojimo znanje, iskustvo i potencijale koje imamo.

Srbija zna šta želi, čuva svoje interese i gradi odnose koji našoj zemlji donose nove mogućnosti i sigurniju budućnost - naveo je predsednik. 

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Kurir.rs

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