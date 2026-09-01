"ZA SRBIJU NEMA DALEKIH ZEMALJA!" Vučić se oglasio posle istorijskog samita u Beogradu: Otvaramo nove prilike i gradimo sigurniju budućnost za naše ljude!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, u Palati Srbija.
- Za Srbiju nema dalekih zemalja kada postoji prostor da stvaramo nove prilike za naše ljude.
Sa državnicima koji su danas bili naši gosti govorili smo o konkretnim projektima, snažnijim ekonomskim vezama i novim mogućnostima za naše građane. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima i još više možemo da postignemo kada spojimo znanje, iskustvo i potencijale koje imamo.
Srbija zna šta želi, čuva svoje interese i gradi odnose koji našoj zemlji donose nove mogućnosti i sigurniju budućnost - naveo je predsednik.
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Kurir.rs