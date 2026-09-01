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Šefovi delegacija učesnica Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu simbolično su danas zasadili drvo u Parku prijateljstva na Ušću.

Drvo su zasadili ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i šefovi delegacija zemalja učesnica skupa.

Đurić je tom prilikom podsetio okupljene da su u ovom parku od 1961. godine, brojni lideri i ''prijatelji naše zemlje ostavili svoj trag sadnjom drveća''.

“Sadnja drveća jednostavan je, ali trajan simbol prijateljstva. Mnoga od ovih stabala preživela su decenije, različita vremena i brojne promene u svetu i danas stoje ovde, podsećajući nas na činjenicu da će sve ono što zajedno želimo da bude trajno, sve ono čemu usmeravamo naše zajedničke napore, zaista i opstati”, rekao je Đurić.

Naveo je da prijateljstva između Srbije i zemalja učesnica skupa traju zato što se zasnivaju na priznavanju i doslednoj primeni vrednosti i ideja koje je Pokret nesvrstanih usvojio kao svoje smernice i principe.

1/22 Vidi galeriju Obeležavanje 65 godina Pokreta nesvrstanih u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

”To je ideja da odnosi između država treba da budu zasnovani na poštovanju, ravnopravnosti, nezavisnosti i pravu svakog naroda da odlučuje o sopstvenoj budućnosti”, rekao je Đurić.

Poručio je da Srbija neguje prijateljstva koja je izgradila sa zemljama Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih delova sveta i nastoji da ona ne ostanu samo deo istorije ili sećanje na neko drugo vreme.

“Želimo da ta prijateljstva žive i dalje. Kroz ovo drveće koje su generacije lidera zasadile u Beogradu, ali i kroz ljude koji danas dolaze u Srbiju da ovde studiraju, sklapaju prijateljstva i sa sobom, kada se vrate u svoje zemlje, ponesu deo Srbije”, rekao je Đurić.

Osvrnuo se i na program ''Svet u Srbiji'', kroz koji mladi ljudi iz brojnih prijateljskih zemalja dolaze da studiraju u našoj zemlji, navodeći da je to jedan od najznačajnijih načina da nasleđe Pokreta ne ostane sačuvano samo u arhivama i istorijskim knjigama, već da traje decenijama.Ministar Đurić se upisao u knjigu posetilaca Parka prijateljstva, gde je napisao da se danas nastavlja tradicija započeta 1961. godine, koja nas podseća da istinsko prijateljstvo, kada je zasnovano na međusobnom poštovanju, ravnopravnosti i razumevanju, odoleva vremenu i svim promenama koje ono donosi.

”Stabla koja su tokom proteklih decenija ovde sadili državnici i prijatelji naše zemlje, ostaju živi svedoci veza koje je Srbija gradila sa narodima širom sveta”, napisao je ministar.