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Takozvana studentska lista organizovala je danas komemorativnu šetnju u Beogradu.

Blokaderi su planirali da održe još jedan skup u centru grada, a na samom početku uspeli su da pokažu ko je zaista na njihovom čelu.

Naime, među prvima koji su se večeras pojavili u šetnji je Srđan Milivojević, pravi lider "Studentskog" pokreta - Srđan Milivojević! 

Jedno je jasno - sada znamo ko ih predvodi!

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