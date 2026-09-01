Politika
SAD JE JASNO KO IH PREDVODI Srđan Milivojević se prvi pojavio u šetnji koju organizuje tzv. studentska lista
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Takozvana studentska lista organizovala je danas komemorativnu šetnju u Beogradu.
Blokaderi su planirali da održe još jedan skup u centru grada, a na samom početku uspeli su da pokažu ko je zaista na njihovom čelu.
Naime, među prvima koji su se večeras pojavili u šetnji je Srđan Milivojević, pravi lider "Studentskog" pokreta - Srđan Milivojević!
Jedno je jasno - sada znamo ko ih predvodi!
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