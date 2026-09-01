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Sportski komentator Milojko Pantić izneo je niz strašnih uvreda na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pokojnog generala Ratka Mladića.

U svojoj sramnoj izjavi, Pantić tvrdi da je Mladić najveći vojni ratni zločinac u istoriji, a da ga predsednik Vučić veliča.

- Vlastodržačko medijsko veličanje pokojnog Ratka Mladića, najvećeg vojnog ratnog zločinca u istoriji kao i Vučićev pokušaj da mitingom u Užicu ubedi sebe i svoje lojaliste da može držati vlast uz pomoć sile i krađom izbora znaci su da epsko zlo neće sa vlasti otići bez krvi - navodi Pantić.

Poslušajte skandaloznu izjavu:

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