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Novi sukob na blokaderskoj sceni pokazuje da ono što je trebalo da bude zajednička politička borba sve više liči na međusobno obračunavanje. Ovoga puta povod je Savet REM-a, a u centru javne polemike našli su se novinarka Biljana Stepanović i Rodoljub Šabić.

Stepanović je, komentarišući izbor predsednika Saveta REM-a, postavila pitanje da li je iko zaista očekivao da će ovo telo izabrati predsednika, uz ocenu da je to "poslednje što bi ova vlast uradila". Šabić joj nije ostao dužan, već je njenu poziciju označio kao deo političkog tabora i nazvao je "Đilasovim serviserom".

Foto: Printscreen

I tu se zapravo vidi mnogo veći problem od jedne uvrede ili jedne svađe na društvenim mrežama.

Jer, ako ljudi koji su se okupili oko iste ideologije ne mogu da se dogovore ni oko toga šta treba uraditi sa REM-om, ako jedni druge optužuju za izdaju, političko licemerje i služenje određenim partijama, onda se postavlja sasvim logično pitanje šta je njihov konkretan zajednički plan za narod?