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Neprijavljena blokaderska šetnja, koja se održala danas na Savskom trgu u Beogradu, dobila je obim novih, "istorijskih" razmera, sudeći po fotografijama s lica mesta — jer su se učesnici skupa mogli prebrojati na prstima jedne ruke. 

Naime, blokaderi su želeli da održe skup na kojem su najavljivali veliki broj ljudi, ali kako to obično biva — odziv je bio manje nego što je bilo očekivano, a snimci iz vazduha bili su dovoljni da na društvenim mrežama krenu posmešljivi komentari. 

Uostalom, pogledajte i sami situaciju u 19 časova, kada je i najavljen početak skupa. 

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Foto: Printscreen

Izgleda samo još oni nisu razumeli da podršku naroda više uopšte nemaju, a sve manji broj okupljenih je ponovo glavna tema — umesto programa koji, razume se, nemaju!

Kurir.rs

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