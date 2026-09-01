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Neprijavljena blokaderska šetnja, koja se održala danas na Savskom trgu u Beogradu, dobila je obim novih, "istorijskih" razmera, sudeći po fotografijama s lica mesta — jer su se učesnici skupa mogli prebrojati na prstima jedne ruke.

Naime, blokaderi su želeli da održe skup na kojem su najavljivali veliki broj ljudi, ali kako to obično biva — odziv je bio manje nego što je bilo očekivano, a snimci iz vazduha bili su dovoljni da na društvenim mrežama krenu posmešljivi komentari.



Uostalom, pogledajte i sami situaciju u 19 časova, kada je i najavljen početak skupa.

Foto: Printscreen

Izgleda samo još oni nisu razumeli da podršku naroda više uopšte nemaju, a sve manji broj okupljenih je ponovo glavna tema — umesto programa koji, razume se, nemaju!