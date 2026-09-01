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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Njegovom Veličanstvu kralju Hokonu VIII stupanje na presto Kraljevine Norveške.

- Čestitam Njegovom Veličanstvu kralju Hokonu VIII stupanje na presto Kraljevine Norveške, uz želje za uspeh u obavljanju ove odgovorne i časne dužnosti.

- Uveren sam da će Njegovo Veličanstvo, oslanjajući se na bogato nasleđe svog oca, kralja Haralda V, sa dostojanstvom i posvećenošću doprinositi prosperitetu i ugledu svoje zemlje.