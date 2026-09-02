RATKO MLADIĆ DOBIO MURAL U OBRENOVCU! "Živeću dok ima našeg plemena i naroda"! Građani se oprostili od generala uz njegovu poznatu rečenicu (VIDEO)
U Obrenovcu je sinoć oslikan mural posvećen nedavno preminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Mural posvećen srpskom generalu oslikan je sa porukom: "Živeću dok ima našeg plemena i naroda. Krstiće se i ko neće", a nakon oslikavanja murala, usledilo je paljenje baklji, a nebo iznad Obrenovca obasjao je i vatromet.
General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od najznačajnijih ličnosti novije srpske istorije, preminuo je 27. avgusta ove godine u Hagu posle duge i teške bolesti, u svojoj 84. godini.
Srpski general umro je daleko od svoje zemlje i najbližih, u pritvorskoj bolnici u kojoj je poslednje godine života proveo gotovo nepokretan, narušenog zdravlja i pod palijativnom negom. Uprkos brojnim molbama porodice, lekara, Srbije i Republike Srpske, nije mu omogućeno da poslednje dane provede među svojima i da se od života oprosti na zemlji kojoj je pripadao i za koju se borio.
Kurir Politika