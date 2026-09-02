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U Obrenovcu je sinoć oslikan mural posvećen nedavno preminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

Mural posvećen srpskom generalu oslikan je sa porukom: "Živeću dok ima našeg plemena i naroda. Krstiće se i ko neće", a nakon oslikavanja murala, usledilo je paljenje baklji, a nebo iznad Obrenovca obasjao je i vatromet.

General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od najznačajnijih ličnosti novije srpske istorije, preminuo je 27. avgusta ove godine u Hagu posle duge i teške bolesti, u svojoj 84. godini.

Srpski general umro je daleko od svoje zemlje i najbližih, u pritvorskoj bolnici u kojoj je poslednje godine života proveo gotovo nepokretan, narušenog zdravlja i pod palijativnom negom. Uprkos brojnim molbama porodice, lekara, Srbije i Republike Srpske, nije mu omogućeno da poslednje dane provede među svojima i da se od života oprosti na zemlji kojoj je pripadao i za koju se borio.

Kurir Politika

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