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Predsednica Narodne supštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije Pokreta nesvrstanih u Beogradu bio veoma uspešan i važan za Srbiju i istakla da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta.

Ona je rekla da mnogi pokušavaju da umanje uspehe Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ali da je činjenica da je juče u Beogradu bilo prisutno duplo više delegacija nego što ih je bilo 1961. godine.

- Ono što je takođe činjenica, i žao mi je što se i mi ne bavimo kao građani više time i ne slavimo više te naše uspehe, zato što mi se čini da, nakon svih uspeha koje je Srbija imala, da nam je mnogo stvari podrazumevajuće - rekla je Brnabićeva.

Predsednica Skupštine Srbije je naglasila da su u Beogradu bili prisutni mnogi uticajni lideri, poput predsednika Gane, predsednika Somalije, premijera Kameruna, premijerke Mozambika, ali i ministara spoljnih poslova Malija, Sudana, Angole, Burundija, Gvineje Bisau, ministra odbrane Libana, predsednica skupština Azerbejdžana i Alžira, potpredsednice Ugande.

1/43 Vidi galeriju Nesvrstani u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Brnabićeva je ukazala da su mnoge od zemalja čiji su predstavnici bili juče u Beogradu mnogo veće i bogatije od nekih zemalja EU, kao i da veruje da je Afrika kontinent budućnosti.

- Iskreno verujem da je Afrika kontinent budućnosti, sve uticajnija, sve važnija, ali i zbog toga da je Pokret nesvrstanih zemalja danas možda na neki način važniji nego 1961. godine i Srbija je pokazala da ponovo može da bude centar sveta - rekla je Brnabićeva.