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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Centar za porodični smeštaj i usvojenje "Miloševac" kod Velike Plane, ustanovu koja više od devet decenija ima važnu ulogu u razvoju i promociji hraniteljstva na teritoriji Podunavskog okruga.

Tokom posete, ministarka je razgovarala sa hraniteljima i decom, a Centru je uručila i ključeve novog vozila za čiju je nabavku Ministarstvo obezbedilo dva miliona dinara. Za unapređenje uslova rada ustanove opredeljeno je i 3,2 miliona dinara za gasni priključak i automobil.

- Posetila sam Miloševac u kojem tradicija hraniteljstva živi duže od 90 godina. Ovde je 245 dece pronašlo svoj dom u hraniteljskim porodicama. Centru u Miloševcu opredelili smo 3.200.000 dinara za gasni priključak i novi automobil, čije smo ključeve tokom posete i uručili - napisala je ministarka na svom Instagramu.

Prema podacima Centra, trenutno je u sistemu 265 dece, od kojih je 245 smešteno u hraniteljskim porodicama. Iskustvo Miloševca, kako je istakla ministarka, predstavlja jedan od najznačajnijih primera koliko hraniteljske porodice mogu da budu važan oslonac deci koja ne mogu da žive sa svojim biološkim porodicama.

Đurđević Stamenkovski je navela da hraniteljske porodice imaju nezamenljivu ulogu u obezbeđivanju sigurnog, stabilnog i podsticajnog porodičnog okruženja, ali i da je za njihovu podršku potrebno obezbediti odgovarajuće materijalne i institucionalne uslove.

U razgovoru sa hraniteljima ministarka je istakla da je za hraniteljstvo opredeljen budžet od pet milijardi dinara, kao i da je Ministarstvo rebalansom zatražilo dodatnih 650 miliona dinara za isplatu prava i naknada hraniteljima.

Ona je naglasila da je materijalna sigurnost hraniteljskih porodica važan deo sistemske podrške i da država mora da nastavi da unapređuje njihov položaj, uz istovremeno obezbeđivanje stručne i institucionalne podrške.

- Hraniteljstvo nije samo deo sistema socijalne zaštite. Ono je pre svega izraz solidarnosti, odgovornosti i spremnosti jedne porodice da detetu pruži sigurnost, ljubav i osećaj pripadnosti onda kada mu je to najpotrebnije. Zato je naša obaveza da čuvamo tradiciju hraniteljstva, ali i da stvorimo uslove da se što više porodica odluči na ovaj plemenit i odgovoran korak - ukazala je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o značaju hranitelja, ministarka je poručila da njihov doprinos prevazilazi okvire sistema socijalne zaštite, jer deci pružaju ono što im je u najosetljivijim periodima života najpotrebnije – sigurnost, prihvatanje i osećaj pripadnosti.

- Hvala svim hraniteljima koji svojom ljubavlju pokazuju da porodica nije samo ono gde se rodimo, već i mesto gde smo prihvaćeni, voljeni i sigurni - zaključila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je poručila da će država nastaviti da podržava hraniteljske porodice i unapređuje uslove u kojima one pružaju brigu deci, ističući da je iskustvo Miloševca primer dugogodišnje posvećenosti ovoj važnoj oblasti.