Brnabićeva je izjavila da će Srpska napredna stranka (SNS), ako izgubi na izborima, priznati poraz i čestitati protivnicima, dok će blokaderi priznati izbore samo ako pobede a u slučaju poraza najavljuju nasilje i "Vartolomejsku noć".

Brnabićeva je, komentarišući izjavu Aleksandra Jovanovića iz Ekološkog ustanka da će dan nakon izbora SNS reći da je pobedio, a opozicija tvrditi da je pokradena, rekla da oni uvek kreću od sebe.

- To oni kreću od sebe. Znači, kako god bude bilo i kakvi god budu rezultati izbora, oni su rekli: 'Mi ćemo reći: mi smo pobedili' i onda će pozvati na nasilje na ulicama, ubijanje, očigledno ubijanje ljudi, krvoproliće, dakle ponovo građanske sukobe na koje stalno pozivaju - navela je Brnabićeva.

Ponovila je reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će, ukoliko SNS izgubi izbore, izaći pred ljude, reći da su izgubili i čestitati pobedniku.

- Čestitaćemo pobedniku. Reći ćemo: 'Ne mislimo da je to najbolje za Srbiju', ali ćemo se boriti dalje za Srbiju iz pozicije opozicije, ali ćemo čestitati pobedniku i pružićemo ruku - naglasila je ona.

Sa druge strane, blokaderi, kako je rekla, najavljuju da će priznati izbore samo ukoliko pobede, dok će, ukoliko izgube, pozivati na građanske sukobe, Vartolomejsku noć.