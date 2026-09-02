"AKO IZGUBE, POZVAĆE NA KRVOPROLIĆE I UBIJANJE LJUDI!" Brnabićeva o blokaderskom scenariju za izbornu noć: Služe se lažima da pumpaju proteste, podrška im opada
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da danas se čitav blokaderski pokret bazira na laži, prevarama i manipulaciji javnošću kako bi se "pumpali" protesti i podigle tenzije u društvu i istakla da je podrška demonstracijama u drastičnom padu.
Brnabićeva je, komentarišući skupove koje su blokaderi organizovali povodom 22 meseca od pada nadstrešnice u Novom Sadu, rekla da se na njima širom Srbije okupilo oko 4.100 ljudi, što je gotovo tri puta manje u odnosu na 1. septembar prošle godine.
- U Srbiji je juče bilo okupljeno svuda ukupno oko 4. 100 ljudi, 1. septembra prošle godine to je bilo 11. 260 ljudi. Dakle, praktično tri puta manje. U Beogradu ih je juče bilo okupljeno u piku, dakle kada ih je najviše bilo, oko 1. 700 ljudi. Prošlog 1. septembra to je bilo oko 3. 600 ljudi. U Novom Sadu juče 1. 200 ljudi, prošli septembar 2. 360 ljudi - navela je za Brnavićeva.
Dodala je da su, iako brojevi opadaju, na ulicama ostali oni najekstremniji i najskloniji nasilju.
- Ono što je mnogo važnije za mene od tih brojeva, to je što oni nastavljaju da se služe monstruoznim lažima da u stvari podignu tenzije - istakla je Brnabićeva.
Osvrćući se na izjave profesorke Filozofskog fakulteta Smiljane Milinkov na televiziji N1, koja je tvrdila da predsednik nije odao počast žrtvama ni 22 meseca nakon tragedije, Brnabić je istakla da su te tvrdnje prevara.
Podsetila je da je Aleksandar Vučić posetio Železničku stanicu 3. novembra i odao počast žrtvama, kao i da je obišao mnoge ožalošćene porodice, uključujući porodice Firić, Švonja i Komarov.
- Da ne pominjem porodicu Raca i Đuru Raca, i još mnoge druge porodice, i na mnogim drugim pomenima je bio i razgovarao sa porodicama, da vidi kako možemo da pružimo pomoć - rekla je Brnabićeva.
Dodala je da su ljudi koji organizuju proteste pokušali da zaloupotrebe i prevare Dijanu Hrku, majku mladića stradalog u padu nadstrešnice, dok su pokojnog Đura Raca, čija je ćerka nastradala u tragediji, optuživali da sarađuje sa vlašću.
- Najstrašnije stvari. Veselili su se njegovoj smrti. Dakle, to su ljudi apsolutno spremni na sve da bi svedokovali laži - rekla je Brnabićeva.
Brnabićeva je izjavila da će Srpska napredna stranka (SNS), ako izgubi na izborima, priznati poraz i čestitati protivnicima, dok će blokaderi priznati izbore samo ako pobede a u slučaju poraza najavljuju nasilje i "Vartolomejsku noć".
Brnabićeva je, komentarišući izjavu Aleksandra Jovanovića iz Ekološkog ustanka da će dan nakon izbora SNS reći da je pobedio, a opozicija tvrditi da je pokradena, rekla da oni uvek kreću od sebe.
- To oni kreću od sebe. Znači, kako god bude bilo i kakvi god budu rezultati izbora, oni su rekli: 'Mi ćemo reći: mi smo pobedili' i onda će pozvati na nasilje na ulicama, ubijanje, očigledno ubijanje ljudi, krvoproliće, dakle ponovo građanske sukobe na koje stalno pozivaju - navela je Brnabićeva.
Ponovila je reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će, ukoliko SNS izgubi izbore, izaći pred ljude, reći da su izgubili i čestitati pobedniku.
- Čestitaćemo pobedniku. Reći ćemo: 'Ne mislimo da je to najbolje za Srbiju', ali ćemo se boriti dalje za Srbiju iz pozicije opozicije, ali ćemo čestitati pobedniku i pružićemo ruku - naglasila je ona.
Sa druge strane, blokaderi, kako je rekla, najavljuju da će priznati izbore samo ukoliko pobede, dok će, ukoliko izgube, pozivati na građanske sukobe, Vartolomejsku noć.
Navela je da opozicija i demonstranti besramno manipulišu bolom ožalošćenih porodica i zloupotrebljavaju je u političke svrhe. Dodala je primere gde su učesnici protesta grubo vređali članove porodica stradalih, uključujući Đuru Racu i majku devojčica iz porodice Firić, nakon što su ih oni zamolili da ne prave haos na ulicama i rekli da veruju u državne institucije.
- Ljudi koji nisu obišli nijednu porodicu na najstrašniji mogući način su pokušali da ih zloupotrebe - naglasila je Brnabić, dodajući da blokaderima "apsolutno ništa nije sveto".
Podsetila je na nasilje koje su izazvali blokaderi u Užicu, gde je održan skup SNS, kao i na napade na pojedine noviranre tokom protesta koje organzuju blokaderi.
Oštro je kritikovala novinarska udruženja i asocijacije zbog dvostrukih aršina, jer, kako je istakla, ćute kada su ugroženi novinari koji nisu deo njihove političke agende.
Kurir.rs/Pink