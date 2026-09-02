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U glavnom gradu Srbije okupili su se visoki predstavnici više od 25 zemalja, a skup je održan u Palati Srbija, na mestu gde je istorijska konferencija održana 1961. godine. Time je Beograd ponovo dobio simboličnu ulogu mesta okupljanja zemalja Globalnog juga.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su sumirali najznačajnije poruke sa ovog skupa bili su Rajko Kapelan, politički analitičar i Ljuba Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Ključne poruke

Kapelan ističe da je ovo i te kako povoljna slika o Srbiji i načinu na koji je organizovala skup tokom vremena podela i konflikta.

- Pokazali smo da možemo sarađivati sa svima i da sa rukom prijateljstva prilazimo svakome. Ovo je 65 godina od osnivanja Pokreta nesvrstanih što je odlična prilika da se razgovara sa liderima tih zemalja. Beograd je mesto gde možete da oragnizujete ovakvu stvar, što postavlja teren da se eventualno ovde organizuje mirovna konferencija vezana za ratne sukobe u svetu. Pokazali smo se kao partneri istoka i zapada.

Kada vidimo gde je i na koji način predsednik Vučić bio primljen, možemo zaključiti da je to politiku kakvu moramo da vodimo jer ona daje najbolje rezultate - započeo je Kapelan.

1/7 Vidi galeriju NESVRSTANI: Sastanak Vučića sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Foto: Nemanja Nikolić

Đurić govori da Pokret nesvrstanih iako nije organizacija koja i dalje ima svetsku relevantno, ipak mnogo toga govori o diplomatiji Srbije.

- Poruke su uglavnom bile oko zajedničke saradnje i pokušaji da se ožive ili nastave ideje koje su ujedinile države koje su se odlučile za Pokret nesvrstanih. To je samostalno odlučivanje bez ikakvih pritisaka i to je zaista plemenita ideja. Za nas može da bude korisno kao platforma za ne priznavanje nezavisnosti Kosova - rekao je Đurić.

Vanredni parlamentarni izbori

Kurir je saznao tačan datum održavanja izbora, a Kapelan je u studiju naše televizije izneo mišljenje o tome kakva atmosfera vlada uoči otvaranja biračkih mesta.

03:56 Beograd je svetu poslao sliku mira i saradnje Izvor: Kurir televizija

- Nisam optimista, atmosfera je uzburkana, a pogotovo nakon scena iz Užica. Mislim da politički kandidati ne bi trebalo tako da se ponašaju. Ako ste protiv neke strane, mnogo je razumnije da organizujete sopstveni skup i iznesete program kako bi birači glasali za vas, a ne da način političke borbe bude da sprečite druge da imaju svoj skup i da vode svoju politiku. SNS sprema skup u Novom Sadu, a tzv. opozicija ponovo najavljuje nerede. Iskreno, nadam se da te njihove najave neće sprovesti u delo, ali za sada idu u tom pravcu. Nije suština da pravite nerede na tuđim skupovima, valjda je poenta da građani čuju kandidovane strane i da u takvoj atmosferi sami odluče kome će dati svoj glas - rekao je Kapelan.

Društvena kriza

Kapelan posebno ističe to da za dijaloge nikada nije kasno i da su oni zapravo jedini i ispravan put da prevaziđemo jaz koji se dogodio u narodu.

- Jaz je upravo nastao jer su neki odbijali dijalog, nisu hteli da sa predsednikom Vučićem razgovaraju o bitnim stvarima i poslali sliku da se tako vodi politika i da je normalno razbijati tuđe prostorije, šamarati ljude za pultom, a pre godinu dana u Novom Sadu zamalo da zapale ljude koji su bili u prostorijama SNS. Mislim da je to jako loše i takav način politike je protivzakonit i svi moramo da ga osudimo kako se niko tako više ne bi ponašao. Politika je borba programa, ideja i da imamo debate, dijaloge, rasprave... Samo je poenta da to ostane na verbalnim stvarima i da građani dobiju sliku kandidata - rekao je Kapelan.

Đurić je ovdašnju političkodruštvenu situaciju opisao kao podelu između dva plemena gde nema razgovora, niti ičega, pa je rekao da ga mnogo više brine od političke situacije upravo to kako ćemo rešiti problem tolike podele u društvu.

- Izbori će se održati, neko će izaći kao pobednik, ali to neće rešiti društvenu krizu. Ovo nije organizacijska borbe dve stranke, partije ili bilo kakvog političkog entiteta. Bukvalno se ljudi na dečijim rođendanima svađaju zbog političke opredeljenosti, familije međusobno ne razgovaraju zbog toga, a to nije politička opredeljenost, već ostrašćenost - zaključio je Đurić.

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Kurir.rs

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