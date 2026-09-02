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Naime, posle besmislene šetnje, ekstremisti fantomske tzv. studentske liste, okupili su se ispred Železničke stanice Beograd centar, poznatije kao Prokop, gde su sinoć oko 21 čas vandalizovali stanicu?!

O kojem je stepenu ludila mozga reč, svedoči i činjenica da su pokušali da preopterete i sruše nadstrešnicu nad ulazom u stanicu tako što su se popeli na nju u velikom broju, što je, inače, zabranjeno.

Srećom, nadstrešnica je nova i kvalitetna pa je izdržala suludi blokaderski pokušaj rušenja?!

Ali je ipak vandalizovana, i to imovina koja pripada svim Beograđanima i svim građanima Srbije.

U međuvremenu ih je neko upozorio da siđu, što su učinili nevoljno.

Foto: Printksrin

To što nemaju nikakvog plana i programa niti što se uopšte ne zna ko predvodi fantomsku tzv. studentsku listu, sada je najmanji problem, jer najnovije u nizu blokaderskih ludila govori da je reč o opasnim ljudima koji ne prezaju da veštački izazovu tragedije i ugroze živote građana Srbije.

Reč je o suludom vandalizmu koji je usledio verovatno kao odgovor na debakl na Savskom trgu, u centru Beograda, koji je prethodio odlasku na Prokop.

Foto: Printksrin

Na tom mestu, kod nekadašnje Glavne železničke i autobuske stanice u Beogradu, sinoć se okupila tek šačica blokadera koja je prethodno najavljivala masovan skup na i te kako prostranom trgu, verovatno očekujući hiljade i hiljade, i to upravo na mestu koje je izgrađeno na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića.

Međutim, umesto masovnog odziva, došla je tek šačica pa su na mrežama završili snimci iz drona koji su odmah naišli na podsmeh.