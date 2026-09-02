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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Gerontološki centar u Obrenovcu, gde je posebnu pažnju posvetila baki Verici Tomić, koja je proslavila svoj 98. rođendan.

Ministarka je baki Verici, koja je rođendan dočekala u bolničkom krevetu, donela tortu, a njih dve su zajedno ugasile svećice. Trenutak je zabeležen i snimku koji je ministarka objavila na svom Instagram profilu.

- Baka Verica Tomić danas je napunila 98 godina. Kaže da joj je žao što slabije čuje, ali je srećna što može da vidi. Posetili smo Gerontološki centar u Obrenovcu, a baki Verici odneli tortu - napisala je ministarka u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Susret je protekao u znaku rođendanske atmosfere, a zajedničko duvanje svećica pretvorilo je posetu u posebno emotivan trenutak za slavljenicu i ministarku.

Kurir.rs

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