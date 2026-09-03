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Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. To će istovremeno označiti i početak državne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana.

Istovremeno na unutrašnjem planu nastavlja se opasna retorika blokadera i opozicije, koja opsednuta mržnjom prema vlasti seje uzaludne i isprazne floskule da vlast treba po svaku cenu promeniti. Međutim, Beograd je učinio još jedan snažan korak ka osnaživanju svoje međunarodne pozicije, sastankom nesvrstanih.

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Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali političko tlo u Srbiji bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT".

Izbori u Srbiji 25. oktobra

Miletić je rekao da su napravljeni veliki pomaci u prethodnih 10 godina i da je važno da se nastavi sličnim tempom u budućnosti.

- Izborima izlazi sve na površinu, tada je sve jasno, pa da konačno prestanemo sa bukvalno uličarskim ponašanjem u politici. Vreme je da ljudi krenu da rade više i kvalitetnije i da uživamo u plodovima dosadašnjih uspeha. Da bismo došli do toga neophodno je da postignemo društvenu i političku stabilizaciju. Mi jednu državu imamo i moramo da je čuvamo, a to se radi kroz poštovanje zakona i očuvanje institucija. Očekujem da svako radi svoj posao, pa da posle izbora uđemo u stabilniji period.

Borovčanin je rekao da se tzv. opozicija ne bori legitimno za vlast, već je pozadina da se destabilizuje društvo i da se napravi država u kojoj se uvek može srušiti vlada.

- Muka je što od njih nismo videli program, plan i strategiju, bez pojedinaca koji bi bili predstavnici političke elite našeg naroda. Sada to sve mora da se sastavi u mesec i po dana. To je veoma pogrešno. Da su te strukture imale ozbiljan plan, oni bi pre mesec dana izlašle sa programom i ljudima koji predstavljaju njihove ideje i strategije. Čak i unutar ljudi koji se predstavljaju kao vrsta opozicione buduće strukture dešavaju se razne podele, raskoli i nemiri. Shodno tome, mislim da će oni ići na fazu ne priznavanja izbornih rezultata - tvrdi Borovčanin.

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S obzirom na to da se sve češće čuje da ljudi koji nikada dosad nisu glasali za SNS, ovog puta će se opredeliti za tu opciju jer im je nepodnošljivo da glas daju tzv. opoziciji koja radi sve kako bi unazadila Srbiju koja je u proteklih 10 godina progledala, Borovčanin je istakao da se trenutno ne radi o tome da li su ljudi za ili protiv SNS:

- Nije pitanje da li ste za ili protiv SNS, zaista je suštinsko pitanje da li ste za Srbiju i prosperitet našeg društva ili ćemo da dopustimo šarlatanima bez planova i ambicije. Oni bi se sutra igrali sa državom kao što se to desilo početkom 21. veka kada su se pomešali levi i desni i oni su bili sve osim državnog aparata koji bi obezbedio povoljnu budućnost za naš narod - rekao je Borovčanin.

Reputacija Srbije prilično porasla

1/7 Vidi galeriju NESVRSTANI: Sastanak Vučića sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Foto: Nemanja Nikolić

Miletić je istakao diplomatiju koja je proteklih godina od naše zemlje napravila ozbiljnu reputaciju širom sveta.

- Poslednjih meseci smo videli apsolutnu afirmaciju naše spoljne politike i ogromni rast ugleda Srbije. Imali smo posete na svim nivoima svetske moći, od Kine, preko Pariza, a sada kada se dotaknemo na moguću posetu Ursule fon der Lajen Beogradu svi se osvrnu na dnevnu politiku. Smatram da je to normalna komunikacija koju imamo sa EU i usklađivanje interesa i potreba, ali može da bude i svojevrsna podrška jer znamo koliko Ursula ceni predsednika Vučića. Ne znam zbog čega personalizuju takve stvari iz određenih redova, kada je to sve za boljitak Srbije. Poenta je o ugledu Srbije i načina na koji se sa njom razgovara - ističe Miletić, pa komentariše samit u Beogradu:

- Radi se o inicijativi koja pokazuje koliki je značaj udruživanja manjih zemalja koje teže nezavisnoj politici i koje žele da očuvaju interese. Vidimo brutalna ponašanja najvećih sila sveta, multipolarni poredak koji ne funkcioniše, a nov je u nastajanju i u tom kontekstu je veoma važno da se udruže zemlje koje isto razmišljaju i imaju iste interese.

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Kurir.rs

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