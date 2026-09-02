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Sukob oko formiranja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) prelio se na društvene mreže, gde su u oštar verbalni klinč ušli lider pokreta SRCE Zdravko Ponoš i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i advokat Rodoljub Šabić i jednog od četvoro članova Saveta REM-a.

Prvo je Šabić na Iksu, reagujući na kritike, prognozirao da "iako za mesec i po dana nije urađeno ništa važno, uz organizovan napor i pod uslovom da "opozicija ne opstruira", već tokom ove godine postoji šansa da se ostvari većina u Savetu REM-a.

Prema njegovim rečima, naredne godine bi se mogla dostići i dvotrećinska, puna kontrola nad ovim telom.

Šabić se tu nije zaustavio, već je uputio oštre kritike na račun dela opozicije.

- Zaista ne razumem one koji se deklarišu kao "proevropski" i "demokratski" opozicionari, a sistematski vode prizemnu kampanju diskreditacije članova Saveta REM - poručio je Šabić. Takođe, direktno je imenovao lidere opozicije.

- Nebitno je da li su iza Đilas, Ponoš ili neko treći i njihovi serviseri koji već godinama beleže "veličanstvene" uspehe u svim institucijama i pri tom "ne daju legitimitet režimu" - rekao je Šabić.

Nakon toga, usledio je i odgovor Ponoša.

- REM u pat poziciji. Šabiću kriva opozicija, naročito Ponoš i Ðilas. Vlast ne pominje. Cushty! Kaže, ako opozicija nešto ne pokvari, imaće većinu u REM već ove godine, a dogodine biće i dvotrećinska. Dogodine i u Prizrenu. Sledeće godine u ovo vreme - napisao je Ponoš.

Na to se nadovezao Šabić, poručivši Ponošu da "ne priliči ti izmišljanje neistina, bar sam do skora tako mislio", pa je upitao: "Kada sam ja to rekao da je za blokadu REM kriva opozicija?"

- Kada sam Đilasa i Ponoša za to "naročito" ili bilo kako okrivio? Pomenuo sam ih samo kao inicijatore kampanje protiv nezavisnih članova REM koja je po nivou često ispod one koju je pritiv mene godinama vodio SNS. Potpuna neistina je i da sam rekao "ako opozicija nešto ne pokvari". Samo sam rekao da bi već ove godine trebalo birati jednog a dogodine tri nova člana i izrazio nadu da opozicija nešto može na tome da poradi. A da li će nešto i da poradi ti znaš bolje od mene. Ali čini se, sudeći pi tom što govoriš, da su u tim pogledu šanse male - napisao je Šabić.

Foto: Printscreen X

Nije se dugo čekalo na reakciju, te se Ponoš ponovo javio i ukazao da su Šabićeve prozivke pokrenule ličnu i političku reakciju.

- Rodoljube, ne znam šta si mislio. Vidim ono šta si napisao. Ako su po sredi tvoje unutrašnje bitke, u njih ni najmanje ne želim da se mešam. Samo sam pojasnio moj ravnodušan odnos prema ovakvom REM, nakon što si me prozvao - poručio je Ponoš.