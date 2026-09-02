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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu porukom građanima Srbije, govoreći o tragediji u Novom Sadu, odgovornosti za pad nadstrešnice i političkim dešavanjima koja su usledila.

Vučić je istakao da pravdu moraju da utvrđuju institucije, a ne ulica, poručivši da "pravda nikad nije nasilje i nasilje nikad nije pravda".

- Imam važnu informaciju za sve vas. Pre gotovo dve godine dogodila se strašna tragedija u Novom Sadu. Srušila se nadstrešnica, stradalo je 16 ljudi. Šesnaestoro divnih ljudi, među kojima i deca, ta tragedija je pogodila i promenila svakoga od nas. Trudio sam se kao predsednik ne samo da pokažem uobičajeni pijetet prema žrtvama, već da svaki čovek može da vidi koliko emocija i koliko je to svakog čoveka u Srbiji pogodilo, mene naravno.

Na svakom mestu sam ne samo odavao počast tim ljudima već i govorio jasno i nedvosmisleno da odgovornost mora biti pronađena, a da oni, ukoliko postoje krivci, moraju da budu odgovorni i kažnjeni i siguran sam da niko nije srećan brzinom postupka, siguran sam da niko nije srećan ni rešenjima ni odlukama tužilaca, ni jedni, ni drugi, ni treći, niti bilo ko, ali odluku o tome neću donositi ni ja kao predsednik niti će donositi oni na ulici. Donosiće je naše institucije. U međuvremenu, neki su pomislili da nasiljem mogu da dođu do svoje pravde. Pravda nikad nije nasilje i nasilje nikad nije pravda. U međuvremenu, politička situacija postala je takva da oni koji su govorili da ih interesuje samo pravda pokazali su da ih interesuju fotelje više od svega i to je, na kraju krajeva, legalno i legitimno, nije baš moralno.

- Izaći ćemo im uskoro u susret i obnarodovati izbore, koji će se prevremeno održati. Pre toga želeo sam i planirao da se obratim Novosađanima četvrtog septembra, u petak. Ovim putem vas obaveštavam da ćemo da odložimo to obraćanje i skup jer za mene životi ljudi su najvažniji. Ne bi čuvala policija nas od njih, policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji više ne mogu da trpe teror na ulicama. Ali za mene su i jedni i drugi građani, za mene i jedni i drugi su ljudi, za mene kao predsednika i jedni i drugi su sestre i braća. I ja ne želim da zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, da zbog toga rizikujem jedan ljudski život, bilo čije povređivanje.

U prethodnim danima videli smo šta su radili u Užicu, Šidu, Veterniku, svuda su napadali naše aktiviste i uglavnom izvlačili deblji kraj. Ali ja se ni tome ne radujem. I u ovom trenutku znam da će mnogi biti razočarani i iz SNS-a i svih onih prijatelja koji su želeli da organizujemo taj skup. Znam da će mnogi od blokadera biti presrećni i da će govoriti kako sam kukavica i da ne smem i kako nikada neću doći. Naravno da hoću, i pobedićemo u Novom Sadu.

- Ali ti ljudi ne razumeju šta je odgovornost i šta je ozbiljnost i da ovo radim zbog njih mnogo više nego zbog nas, da ovo radim zbog svih građana Srbije. Ono što smo uspeli u protekle dve godine, uprkos silnim naporima, uprkos upucavanju ljudi ispred Narodne skupštine Republike Srbije, uprkos ubistvu Malice Živković, uspeli smo da sačuvamo, sem tih izuzetaka, uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Ja želim mir i stabilnost i ja sam srećan jer smo sačuvali živote.

A ljudi, ljudi mogu da procene čija je politika odgovorna i ozbiljna, a čija nije. Samo razmislite da li hoćete, poštovani građani, da živite u zemlji u kojoj neko, dok je i u opoziciji, ne želi da vam dozvoli drugačije političko mišljenje. Možete da zamislite šta bi radili kada bi bili na vlasti. A vi, svi oni koji se osećate pomalo razočarano zbog odlaganja ovog skupa, bićemo mi u Novom Sadu, govorićemo pristojno, lepo, bez sukoba i pobedićemo, kao što će Ujedinjena Srbija pobediti svuda, na celoj teritoriji naše prelepe zemlje.