- Šta više i bolje od ove objave govori da tzv. Studentsku listu ne zanima volja ljudi u Srbiji i da ih apsolutno ne zanima kako će ljudi glasati? Šta više i bolje od ove objave govori da oni uveliko spremaju haos i dalju destabilizaciju i da su izbore tražili samo da bi dalje pumpali i pojačavali teror i agoniju njihovih blokada, mržnje i podela? Ovo su stravične najave koje moraju da zabrinu svakog normalnog čoveka u Srbiji. Ovo nije demokratija, ovo je blokaderski totalitarizam - navela je Brnabićeva na Iksu, reagujući na objavu studenata u blokadi koji su poručili da pobeđuju na izborima, te da na izborni dan "samo brane pobedu".