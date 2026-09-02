"OVO NIJE DEMOKRATIJA, VEĆ BLOKADERSKI TOTALITARIZAM! Ana Brnabić žestoko reagovala na objavu blokadera: Stravične najave koje moraju da zabrinu svakog čoveka
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu profila "Poljoprivredni blokada" i poručila da takozvanu studentsku listu zapravo ne zanima izborna volja građana, već da unapred pripremaju teren za destabilizaciju i nove blokade.
- Šta više i bolje od ove objave govori da tzv. Studentsku listu ne zanima volja ljudi u Srbiji i da ih apsolutno ne zanima kako će ljudi glasati? Šta više i bolje od ove objave govori da oni uveliko spremaju haos i dalju destabilizaciju i da su izbore tražili samo da bi dalje pumpali i pojačavali teror i agoniju njihovih blokada, mržnje i podela? Ovo su stravične najave koje moraju da zabrinu svakog normalnog čoveka u Srbiji. Ovo nije demokratija, ovo je blokaderski totalitarizam - navela je Brnabićeva na Iksu, reagujući na objavu studenata u blokadi koji su poručili da pobeđuju na izborima, te da na izborni dan "samo brane pobedu".
Kurir Politika