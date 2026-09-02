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Voditelj i blokaderski aktivista Zoran Kesić prethodnih dana se na sav glas žali zbog toga što još nema potpisan ugovor za emitovanje nove sezone njegove emisije "24 minuta sa Zoranom Kesićem".

Kesić se našao u neizvesnosti pred početak nove televizijske sezone i pokušava da podigne prašinu i stvori nekakav političko-medijski skandal jer se još ne zna da li će se njegova emisija uopšte vratiti na male ekrane.

Famu oko Kesića i njegove emisije pojačava i Nova S preko koje je Kesić poslao svojevrsni apel da dobije novi ugovor. Kako je rekao za Novu S, ugovor za novu sezonu potpisan je još u junu, ali da se od tada, kako tvrdi, novi vlasnici televizije ne javljaju, niti ekipa emisije dobija konkretan odgovor da li će program krenuti kako je planirano.

- Ugovor smo potpisali u junu, novi vlasnici se ne javljaju, ne dobijamo odgovor da li krećemo 19. septembra - naveo je Kesić.

Ono što je prećutao u ovoj žalopojki jesu uslovi koje traži.

Kako Kurir saznaje, visina njegove zarade i troškovi studija i produkcije su privukli pažnju novih vlasnika, jer su nesrazmerno veliki i iznose 42.000 evra fiksno, na šta dolaze i svi troškovi studija, produkcije...