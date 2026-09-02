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"Od pojedinih organizacija očekivalo se bar osnovno razumevanje propisa, ali se pokazalo da su Zakon o planiranju i izgradnji pogrešno protumačili ili su odlučili da iz njega izdvoje samo ono što im odgovara", navela je danas Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Ministarka je reagovala na pojedina pisanja medija o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, gde se izmene u zakonu tumače tako da vlast navodno omogućava investitorima gradnju na šumskom zemljištu pogođenom požarima, sa posebnim akcentom na nedavni požar u Deliblatskoj peščari.

Ministarka je te navode ocenila kao medijski spin i pogrešno tumačenje zakona.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

- Tačnije, da se ograničenje mogućnosti izgradnje investitorima, predstavi kao omogućavanje. Tako se u medijskom narativu kreira takozvani spin, kada se selektivnim iznošenjem činjenica menja smisao i stvara narativ koji sam tekst zakona ne potvrđuje.

Činjenice su sledeće:

Požar sam po sebi nije i ne može da bude razlog za promenu namene šumskog zemljišta. To smo već objasnili građanima, a isto jasno proizilazi i iz Zakona o planiranju i izgradnji.

Polazi se od namene koju je zemljište imalo pre požara. Izuzeci su mogući samo u veoma ograničenim slučajevima stvarnog i zakonom utvrđenog javnog interesa, za objekte javne infrastrukture u javnoj svojini ili kada to proizilazi iz režima zaštite zaštićenog područja.

Drugim rečima, reč je o situacijama u kojima bi takva odluka bila neophodna i da požara nije bilo, a požar ne stvara pravo na gradnju i ne otvara put investitorima.

Posebno je neodgovorno ovakve konstrukcije vezivati za Deliblatsku peščaru, jer je reč o zaštićenom prirodnom dobru koje je pogodila prirodna katastrofa.

U svakom slučaju, požar ne ukida status ovog područja i ne briše režime zaštite. Ni iz Zakona o zaštiti prirode, ni iz plana upravljanja zaštićenim područjem ne proizilazi mogućnost da se površine u zaštićenom području tek tako prenamene.

Naš posao je jasan i javno iznet, a to je: Deliblatska peščara će se obnavljati i to je proces koji je već pokrenut - navela je ministarka.