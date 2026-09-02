Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević ugostio je danas monahinje iz manastira Svete Lidije Filipljanke u Asprovalti u Grčkoj i zahvalio im na svemu što su učinile za srpski narod, a pre svega za raseljene tokom devedesetih godina.

- Srce mi je puno što sam ponovo imao priliku da budem domaćin monahinjama iz manastira Svete Lidije Filipljanke u Asprovalti, u Grčkoj. Zahvalio sam im na svemu što su činile i što i danas čine za srpski narod, naročito za izbegle i raseljene tokom devedesetih godina. U najtežim danima, tokom zločinačke akcije "Oluja", prihvatile su, zbrinule i školovale izbeglu srpsku decu, pružajući našem narodu ljubav, molitvenu podršku i pomoć kad god je prolazio kroz teška iskušenja. Teško je rečima opisati našu zahvalnost za njihova plemenita dela, milosrđe i nesebičnu ljubav prema srpskom narodu. Neka večno žive bratstvo i prijateljstvo grčkog i srpskog naroda! Slava Bogu - poručio je Vučević na Instagramu.