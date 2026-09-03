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Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra i to će u narednim danima biti i zvanično saopšteno. Očekuje se odluka o raspuštanju Skupštine Srbije, na obrazložen predlog Vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za raspisivanje izbora. To će praktično označiti i početak predizborne kampanje, čije trajanje zakon definiše od 45 i do 60 dana.



Jasan cilj

Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Kurir da se već sad može proceniti kakva nas kampanja čeka i kakve ciljeve pokušavaju da ostvare glavni takmaci.

Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- Čini mi se da vladajuća grupacija pre svega želi da postigne ono što je Vučić postigao na predsedničkim izborima 2022. a to je 60 odsto. Očigledno je da konsenzus u okviru društva ne može da se napravi i onda morate da idete na to da imate tako veliku većinu koja vam onda daje legitimitet kojim ćete osporiti proteste i blokade. Aleksandar Vučić će pre svega ići na ono što je postignuto i što se planira, akcenat je na razvoju Srbije i biće to pozitivna kampanja. S druge strane kad se gleda, meni je začuđujuće i zbunjujuće da opozicija nema nikakvu kampanju, a već nekoliko meseci je jasno da će izbori biti u oktobru. Oni su se potpuno umrtvili i kao da čekaju da nešto padne s neba. Tu je i ta studentska lista za koju niko još ne zna ni ko ju je formirao i što je najvažnije ne zna se ni kada će biti formirana. Ne znamo da li će biti jedna, dve, tri ili četiri liste. To samo pokazuje da tu postoje značajne podele i ko zna koji centri iza toga stoje - ocenjuje Vuletić.

Foto: Nemanja Nikolić

On smatra da je leto učinilo da sve splasne u blokaderskom pokretu i da je sad glavni glavna stvar da se te tenzije podignu.

- To će sigurno pokušavati, da stvore atmosferu koja bi trebalo da kulminira na sam dan izbora. Kada se gledaju lokalni izbori u desetak opština i gradova, rezultati pokazuju da Vučić nije izgubio podršku svog biračkog tela. Drugim rečima, oni koji su glasali za njega pre, glasali su i u sred krize koja se dešavala. Tome su doprineli i sami blokaderi, jačajući polarizaciju i onda retko ko prelazi iz tabora u tabor. Ova relaksacija možda utiče na to da veće šanse mogu imati neke stranke koje su između, odnosno za koje ne znate šta su, poput Nestorovića. Kada biste sa druge strane imali potpuno jasnu sliku, ko, šta, kako, možda bi se ljudi drugačije opredeljivali i to oni koji ne glasaju za Vučića. Ukoliko se ne ujedine na bilo koji način, ponovo će ljudi otići u apstinenciju - zaključuje Vuletić.

Dve merne jedinice

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da očekuje jednu od najintenzivnijih kampanja u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa.

- U toj kampanji postojaće dve merne jedinice. Prva je podrška određenoj političkoj opciji, a druga je nezadovoljstvo vlašću. To nisu iste kategorije i upravo se u nerazumevanju te razlike nalazi najveći problem opozicije. Vladajuća stranka istovremeno radi na obe merne jedinice. Pokušava da konkretnim rezultatima, razgovorom sa građanima i rešavanjem njihovih problema poveća sopstvenu podršku, ali i da smanji postojeće nezadovoljstvo. Zato će njena kampanja biti zasnovana na rastu životnog standarda, povećanju plata i penzija, infrastrukturi, novim investicijama, očuvanju mira i stabilnosti i zaštiti državnih interesa. Glavna poruka biće da Srbija u vremenu međunarodnih kriza ne sme da postane država političkog eksperimenta i neizvesnosti - ocenjuje Barac.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, nasuprot tome, najveći deo opozicije radi gotovo isključivo na povećanju nezadovoljstva.

- Umesto da gradi podršku za sopstveni program, ljude i ideje, ona pokušava da podigne temperaturu u društvu, produbi podele i svako nezadovoljstvo pretvori u bes prema vlasti. Međutim, nezadovoljstvo nije automatski glas za opoziciju. Građanin može da bude nezadovoljan nekim potezom vlasti, a da istovremeno ne vidi nijednu opozicionu opciju kojoj bi mogao da poveri vođenje države. Događaji u Užicu pokazali su kuda takva politika može da odvede. Umesto političkog nadmetanja i predstavljanja drugačijeg programa, videli smo pokušaj sprečavanja uredno prijavljenog skupa, sukobe, kamenice i napad u kojem je pogođen snimatelj RTS. Nasilje prema novinarima, policiji ili političkim neistomišljenicima ne može biti politički program niti put ka izbornoj pobedi. Ono samo pokazuje nedostatak ideja i nemoć da se građani pridobiju argumentima - naglašava Barac.

On smatra da će kampanja opozicije verovatno biti zasnovana na porukama o korupciji, institucijama, odgovornosti i potrebi za promenama.