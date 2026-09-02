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Iako se celokupna javnost u Srbiji ponadala da će na najavljenoj konferenciji za štampu blokadera konačno čuti bar mrvu političkog programa, vizije ili iskrene brige za svakodnevne probleme građana, doživljeno je, gle čuda, potpuno suprotno. Ali, makar sada znamo ko je "plenum".

Naime, nakon što su delovali iz duboke senke, napokon je postalo jasno ko čini takozvani "plenum" koji u javnosti nastupa sa optužbama i političkim ocenama. Iako se u javnosti predstavljaju kao nezavisni glasovi, na svojoj konferenciji su otkrili svoja prava lica, kako tvrdi X nalog "BiseriDrugeSrbije", uz podeljenu fotografiju.

- Napokon znamo ko je ‘plenum’. Izašli su na sunce iako u mrklom mraku, mraku sopstvenog delovanja koje nisu mogli da sakriju ni sada na ovoj konferenciji - navodi se u objavi.

Autor je naveo poimence svakog od njih: Ana Toskić Cvetinović, Ela Zeković, Ognjen Rašić.

Poseban paradoks predstavlja sama konferencija na kojoj su predstavnici takozvanog "plenuma" govorili o tome kako su navodno bili žrtve špijunskih softvera. Međutim, kada je trebalo izneti konkretne podatke, usledio je hladan tuš za prisutne.

- Zamislite konferenciju na kojoj govore o špijunskim softverima, ali dodaju da nemaju dokaza i da još istražuju da li su bile žrtve špijunskog softvera - dodaje se u objavi.

Iznova se pokazalo da je ovoj grupi samoprozvanih političkih aktera jedina briga vlastiti ego – oni su sami sebi centar sveta, a rešavanje problema naroda ne nalazi se ni u tragovima u njihovim planovima. Umesto konkretne ponude šta bi sutra uradili u Srbiji i kako misle da vode zemlju, građani su bili primorani da slušaju još jednu u nizu izrežiranih predstava u kojoj se sve vrti isključivo oko njih samih.