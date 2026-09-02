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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govori za "Euronews vesti" o svim najvažnijim temama za građane Srbije, gde je, između ostalog, pričala i o konferenciji blokadera, ali i o najavljenim izborima.

- Država nije špijunirala blokadere, pratila sam konferenciju s pažnjom jer je prva konferencija. Očekivali smo da čujemo više o planu i programu, vrednostima, viziji... Ali nismo čuli ništa povodom toga, nisu se osvrnuli na teme važne za građane, bavili su se sobom. I još su izneli niz nelogičnosti, gde niko ne može da poveruje u to što su ispričali - rekla je na početku.

- Evo, ja ću vam samo reći nekoliko pitanja koja su meni pala na pamet, kojih svako od tih pitanja odgovor na to pitanje pobija svaku njihovu tezu. Evo, reći ću vam na primer: ako je to tako skup neki špijunski softver, zašto bi ga bilo ko upotrebljavao na nekoj "random" grupi od 14, od 12, od dvoje ljudi? Zato što nismo čuli bilo kakve dokaze da je to zaista korišćeno. Ali ko su ti ljudi? Oni su rekli: "Mi? Korišćeno je na nama zato što mi učestvujemo u kampanji 'Student u svakom selu'. Kakve to veze ima? " Mislim, zašto bi neko to uopšte radio?

Foto: Prinskrin Euronews

- Drugo pitanje: ako već koristite takav softver, da kažemo da ga koristi neko negde u svetu, pa koliko bi bilo idiotski, da izvinete, da koristite softver koji ste platili, kako oni kažu, nekoliko miliona evra, a onda da ostavite sve tragove time što kažete: "E, mene su uhvatili, uzeli su mi telefon, baterija mi bila praprazna, a sad mi je baterija puna. E, ja sam video da su mi eksportovali sve podatke". I konačno, zašto bi neko koristio uopšte softver, špijunski softver, o kojem vas kompanija koja prodaje taj telefon obaveštava da imate taj softver u, u svom telefonu? - pitala je Brnabić.

Kako je istakla, niz nelogičnosti koji se mogu iskoristiti da se napadne Srbija.

- Ja garantujem negde da će sad da se javi neko od evroparlamentaraca na čelu sa Toninom Piculom, Sandrom Gocijem, Vulom Ceci ili tako nekima, koji će da iskoriste, u stvari, to za napad na Srbiju. I to vam to pokazuje da je to, u stvari, samo priča, ili narativ, koji je dobro isplaniran, da u nedostatku plana i programa oni počnu da pričaju o tome kako su, opet, nefer uslovi za izbore, a pritom smo implementirali sve preporuke ODIHR.