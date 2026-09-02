Slušaj vest

Aleksandar Vučić, pre nego što je postao predsednik Republike Srbije, našao ispred policijskog kordona 29. jula 2008. godine tokom nemira na "Svesrpskom saboru", velikom protestnom mitingu koji je Srpska radikalna stranka (SRS) organizovala na Trgu republike u Beogradu povodom hapšenja Radovana Karadžića.

U opštem metežu, potiskivanju demonstranata i intervenciji policije koja je upotrebila suzavac i gumene metke, Vučić je dobio više udaraca policijskim pendrekom.

Snimak incidenta je podelio jedan X korisnik, koji je naveo da je Vučić bio sam ispred kordona. 

- Braćo gledajte ovo. 2008. godina. Naš predsednik sam ispred kordona. Svi pobegli, on ostao. Zato ga danas ne mogu slomiti koliko god da pokušavaju. Zapamti ovo - naveo je. 

Pogledajte snimak u nstavku: 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ŽIVOTI LJUDI SU MI PREČI OD PRIKAZA POLITIČKE MOĆI" Predsednik Vučić odložio skup u Novom Sadu
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaPROFESORKA I N1 LAŽIMA PRIZIVAJU ZLO I KORISTE TRAGEDIJU KAO POLITIČKU MUNICIJU: Slagali da Vučić 22 meseca nije odao poštu žrtvama, slike i snimci ih DEMANTUJU
Aleksandar Vučić Smiljana Milinkov
Politika"BEOGRAD POSLAO SLIKU SVETU KAO MESTO MIRA I SARADNJE" Stručnjaci bez dileme: Politika koju Vučić vodi daje najbolje rezultate
Aleksandar Vučić nesvrstani (3).jpeg
Kultura"Njegovo srce je veoma veliko" Žan-Klod Van Dam o Aleksandru Vučiću i utiscima o našoj zemlji: Otkrio detalje susreta s predsednikom Srbije: "Sposoban je..."
Aleksandar Vučić Žan Klod Van Dam
PolitikaVUČIĆ ČESTITAO KRALJU HOKONU VIII STUPANJE NA PRESTO KRALJEVINE NORVEŠKE: Verujem da ćemo zajedno dodatno jačati tradicionalno dobre i prijateljske odnose
Aleksandar Vučić