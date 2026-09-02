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Aleksandar Vučić, pre nego što je postao predsednik Republike Srbije, našao ispred policijskog kordona 29. jula 2008. godine tokom nemira na "Svesrpskom saboru", velikom protestnom mitingu koji je Srpska radikalna stranka (SRS) organizovala na Trgu republike u Beogradu povodom hapšenja Radovana Karadžića.

U opštem metežu, potiskivanju demonstranata i intervenciji policije koja je upotrebila suzavac i gumene metke, Vučić je dobio više udaraca policijskim pendrekom.

Snimak incidenta je podelio jedan X korisnik, koji je naveo da je Vučić bio sam ispred kordona.

- Braćo gledajte ovo. 2008. godina. Naš predsednik sam ispred kordona. Svi pobegli, on ostao. Zato ga danas ne mogu slomiti koliko god da pokušavaju. Zapamti ovo - naveo je.



Pogledajte snimak u nstavku: