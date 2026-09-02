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Predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit kaće da zakone predložene u Kongresu, a koje pokušavaju da proguraju albanski lobisti, neće promeniti odnos SAD prema Srbiji.

Podsetimo, predlog zakona pod nazivom Srbija akt sadrži niz smernica i mera za politiku SAD prema Srbiji. Autor predloga je kongresmen Džo Vilson, a ko-sponzori su kongresmeni Bil Kiting i Kit Self.

"Ovi predloženi zakoni ne menjaju odnos Amerike prema Srbiji - reč je o inicijativama pojedinih članova Kongresa, a ne o promeni politike Vašingtona prema Srbiji. Objasnio sam i koji politički interesi, kao i veze pojedinih kongresmena sa kosovskim Albancima, stoje iza njihovog angažmana i inicijativa", naveo je Velebit gostujući na TV Insajder i dodao:

Foto: Printscreen/TV Insajder

"Kritike pojedinih kongresmena nisu stav čitavog Vašingtona - Kongres ima 435 članova Predstavničkog doma i 100 senatora; nekoliko kritičkih glasova ne može se predstavljati kao stav američke administracije ili celog kongresa".

Velebit dodaje da bolji odnosi sa Amerikom nisu samo posao države - u njihovom unapređenju mora da učestvuje i civilno društvo, a Pupin inicijativa je deo tog procesa, te da Srbija politički, ekonomski i strateški prirodno pripada bliže Zapadu nego Istoku.

"Strateški dijalog je dugoročni institucionalni mehanizam, a ne pitanje dnevne politike - ne treba ga meriti kroz to da li koristi Vučiću ili opoziciji, već da li koristi Srbiji. On ostaje građanima Srbije i teško je očekivati povratak na stanje koje je postojalo pre njegovog uspostavljanja", kaže Velebit i nastavlja:

"Vašington danas ne traži od Srbije jednostavan izbor 'mi ili oni' - veliko kinesko prisustvo postoji i u zemljama poput Nemačke i Velike Britanije. Ključno pitanje za SAD nisu svi odnosi sa Kinom, već saradnja u osetljivim i strateškim sektorima".

Velebit podseća da je tehnologija je upravo jedan od tih strateških sektora.