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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je pokrenuo svoj podkast, pod nazivom "podkAVst", a gost prve emisije biće proslavljeni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.

"Postoje razgovori koje dugo želim da vodim. Ne o politici, već o ljudima, njihovim životima, uspesima, padovima, verovanjima i svemu onome što ih je oblikovalo. O sportu, kulturi, umetnosti, veri, istoriji…
O stvarima koje nas povezuju i iz kojih možemo nešto da naučimo i zbog kojih vredi zastati i saslušati drugog čoveka.

Zato sam pokrenuo 'podkAVst", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Želim da to bude mesto dobrih razgovora i zanimljivih ljudi. Mesto na kojem ćemo možda jedni druge upoznati malo bolje.

Premijera je u petak u 12:00, na mom YouTube kanalu youtube.com/@avucic

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Vidimo se u petak".

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