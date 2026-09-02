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Novinar Uroš Piper reagovao je na danas održanu konferenciju blokadera na kojoj su izneli niz laži, među kojima i onu da su prisluškivani.

"POSLUŠAJTE OVU LAŽ!", navodi Piper na društvenoj mreži "X" i pojašnjava:

"Kaže blokader Ognjen Rašić: '13. avgusta mi je stigla notifikacija od Epl-a da je pokušan napad na moj uređaj'.

pa dodaje blokader šta su mu još navodno iz Epl-a rekli:

'Da takvi napadi koštaju milione dolara".

i završava blokader sa time šta su iz Epl-a zaključili i navodno mu rekli:

'Da sam vrlo verovatno targrtiran zbog toga ko sam ja i čime se bavim'.

Sad pazite: Zamislite vi nekog admin-a u Epl-u koji kaže korisniku koliko košta napad i onda još luđe: DA MU KAŽE DA ZNA KO JE ON (NAVODNO NAPADNUTI) I DA JE TARGETIRAN ZBOG TOGA ŠTO JE BLOKADER U SRBIJI".

Na kraju, Piper zaključuje:

"Pa vi kad lažete blokaderi to je blamantno!!!"

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