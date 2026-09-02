"PA VI KAD LAŽETE BLOKADERI TO JE BLAMANTNO!" Piper o izmišljenom prisluškivanju: "Zamislite admina u Epl-u koji kaže korisniku da je napadnut jer je blokader"
Novinar Uroš Piper reagovao je na danas održanu konferenciju blokadera na kojoj su izneli niz laži, među kojima i onu da su prisluškivani.
"POSLUŠAJTE OVU LAŽ!", navodi Piper na društvenoj mreži "X" i pojašnjava:
"Kaže blokader Ognjen Rašić: '13. avgusta mi je stigla notifikacija od Epl-a da je pokušan napad na moj uređaj'.
pa dodaje blokader šta su mu još navodno iz Epl-a rekli:
'Da takvi napadi koštaju milione dolara".
i završava blokader sa time šta su iz Epl-a zaključili i navodno mu rekli:
'Da sam vrlo verovatno targrtiran zbog toga ko sam ja i čime se bavim'.
Sad pazite: Zamislite vi nekog admin-a u Epl-u koji kaže korisniku koliko košta napad i onda još luđe: DA MU KAŽE DA ZNA KO JE ON (NAVODNO NAPADNUTI) I DA JE TARGETIRAN ZBOG TOGA ŠTO JE BLOKADER U SRBIJI".
Na kraju, Piper zaključuje:
"Pa vi kad lažete blokaderi to je blamantno!!!"