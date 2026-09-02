Slušaj vest

Kurir je danas objavio da će parlamentarni izbori biti 25. oktobra, što znači da predsednik Srbije Aleksandar Vučić do 10. septembra treba da ih raspiše, te da raspusti Skupštinu.

Podsetimo, od dana rapisivanja, do dana izbora, ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana.

1/7 Vidi galeriju Vučić u Užicu Foto: Kurir

Gosti "Usijanja" koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda, Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS i predsednik opštine Stari grad i Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

Čučković je na početku otklonio dilemu oko najava da će se vanredni parlamentarni izbori održati 25. oktobra, jer je bilo najava oko tog datuma ili 18. istog meseca.

- Došli smo do tog trenutka kada je predsednik Republike Srbije, koji je u više navrata najavljivao te aktivnosti, bez obzira na to što su se blokaderski mediji upinjali u tezama da to neće biti tako i da je to trik koji će prerasti u predsedničke izbore, a sve te njihove laži su rasprsnute i mi idemo na izbore 25. oktobra. Predsednik će potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i građani će imati odluku o svojoj budućnosti - započeo je Čučković.

05:40 "BLOKADERE NE ZANIMAJU IZBORI, SAMO HAOS" Stručnjaci bez dileme: Jedino što rade jeste remećenje skupova SNS Izvor: Kurir televizija

Marjanović je potom komentarisao atmosferu SNS i koliko su spremni za ovu kampanju, kao i to šta kažu blokaderi da datum koji je predviđen za vanredne parlamentarne izbore.

- O parlamentarnim izborima se jako dugo govori i jako je važno reći da je SNS uvek bila spremna za izbore, a predsednik Vučić je sve vreme nudio izbore blokaderima, ali oni na to nisu pristali. Posle su oni izneli zahtev, ali je važno reći da od ovih izbora niko ne može da pobegne. Blokadere i opoziciju uopšte ne zanimaju izbori. Njima nije cilj da imamo izbore i vidimo rezultate, već su im izbori vrsta ponovnog pokušaja mobilisanja ljudi da izlaze na ulice i da se dešavaju protesti. Otkad se definisao datum izbora, samo vidimo njihove pokušaje da remete skupove koji organizuje SNS - kaže Marjanović.

Obrknežev je rekao da sa druge strane imamo ljude kakve ne pamti ni jedna politička stranka.

- Ti ljudi su antiteisti, bore se protiv izgradnji crkve i ostalih stvari, imamo drugu grupaciju u toj konstrukciji, ljude koji se bore protiv države koja uređuje sistem. Te dve grupacije spojene su u jednu maglu i ona je veoma opasna. Često kažu da je SNS "catch all" stranka, ali da li ste čuli da je neko iz SNS rekao da je Kosovo nezavisno ili da se u Srebrenici desio genocid, da li ste čuli da se neko iz SNS bori protiv crkvenog velikodostojnika - reče Obrknežev.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: