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Predsednik Upravnog odbora Udruženja građana "Srpski suverenisti" Vukša Dragović oglasio se nakon konferencije blokadera, na kojoj su se bavili sobom, bez iznetog plana i programa i vizije koju imaju za Srbiju.

- Napravili su studentsku konferenciju, kaže, prisluškuje ih vlast. I sad, kako svi prisluškuju, sve nećemo ovo time da se bavimo. Ali ono što je meni zanimljivo, a mislim da će biti zanimljivo i vama: gde su napravili tu konferenciju, i sa kim. Pa, hajde da krenemo redom. Kaže Nova S: "Studenti će napraviti konferenciju u prostoru Miljenka Derete u Beogradu. " I sad, tu nije nešto sporno za ljude koji ne znaju. Međutim, ko je Miljenko Dereta?Miljenko Dereta je osnivač i dugogodišnji direktor nevladine organizacije "Građanske inicijative" - rekao je na početku Dragović i dodao:

- I sad, možda je to neka slučajnost, možda to baš nije to. Je l' tako? Možda to nema veze sa tim. Možda neko drugi ima taj prostor. Uđem u APR, pogledam vlasnike, vidim: "Građanske inicijative", 50 odsto vlasnici. Ko su Građanske inicijative? Tu nam je, znači, Maja Stojanović. Ona radi logistiku vezano za studentske proteste od prvog dana. To je nevladina organizacija koja je jedna od najtoksičnijih u Srbiji. Ta žena jednostavno trenutno, sada, pokušava da "otme REM", kako ona kaže. I naravno, ima tu svoje kandidate preko kojih to pokušava da uradi, naravno, uz podršku i ucene stranih ambasadora i tako dalje.

Foto: Printscreen

- Ona je inače i supruga Dragana Popovića. A Dragan Popović ima svoju nevladinu organizaciju, zove se "Centar za praktičnu politiku", ali ono što je bitnije: on je na čelu Kuće ljudskih prava. Dakle, Kuća ljudskih prava se nalazi na adresi Kneza Miloša 4, i na toj adresi su registrovani: Beogradski centar za ljudska prava, nevladina organizacija iz njegove supruge "Građanske inicijative", Helsinški odbor za ljudska prava, i naravno, Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM. Već smo pričali o njima, to su ljudi koji su pomagali Haškom tribunalu da osudi naše ljude. I ako pogledamo još ko je na istoj lokaciji pravio konferencije, vidimo da je tu famozna "Anketna komisija".

- To je ona anketna komisija sačinjena od 17 članova nevladinih organizacija koje su navodno trebale da utvrde stvarni razlog pada nastrešnice. I vidimo da je tu Sofija Mandić, koja je ujedno i izvršna direktorka CEPRIS-a, i predsednica Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, inače stalna članica sastava Republičke izborne komisije, i tako dalje, žena povezana sa maltene svim nevladinim organizacijama. Tu nam je, naravno, Jovan Rajić Reri, koji ima Institut za obnovljivu životnu energiju, a zapravo se bavi politikom, i Rokfeler mu je u 2026. baš uplatio 150.000 dolara. I tu nam je, naravno, Tanasije Marinković, koji je u CEPRIS-u. Inače, on je profesor na Pravnom fakultetu. Naravno, sudija Majić, Vladimir Beljanski, koji je vozio bicikl do Strazbura, toga se sećate. I Miodrag Jovanović, naravno, ovaj, profesor sa svima njima.

Kako je dodao, jedna mutna ekipa je držala konferenciju.

- I naravno, PROGLAS. Inače, PROGLAS je neformalna grupa građana, oni su neregistrovani. A njima logistiku, nećete verovati, radi Maja Stojanović i, naravno, Dragan Popović. I sada, ono što je meni zanimljivo jeste: ko su ljudi koji su držali konferenciju sa studentima. Je l' tako? To je jako važno da vidimo sa kim studenti to sarađuju - rekao je i dodao:

- Andrijana Ristić. Andrijana Ristić iz Šer fondacije, ni manje ni više. A Šer fondacija, odnosno ljudi koji su u Šer fondaciji, su napravili studentske proteste. Zapravo, tu nam je profesor Vladan Joler i Ana Martinoli. I oni zapravo služe, odnosno organizuju, rad studenata na društvenim mrežama. Naravno, Joler je hteo da ispadne žrtva, i onda kada je video da su protesti gotovi, onda je demonstrativno dao otkaz na fakultetu, s tim što građanima nije rekao pre toga da je u 2025. godini dobio 77 miliona. To je preskočio, da vam kažem. Još sa njima je, ni manje ni više, nego Ana Toškić Cetinović. Ana Toškić Cetinović je iz nevladine organizacije, odnosno vode nevladinu organizaciju "Partneri za demokratske promene". I ona sada pokušava da zauzme poziciju poverenika. Znači, ne postoji studentska lista, ne postoje studenti, postoje samo nevladine organizacije koje kontrolišu celu tu priču. Ili, što bi rekli studenti, pametniji: dokumentuje, dokaže i objavi. Evo, ja sam sada dokumentovao, dokazao i objavio - završio je.

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