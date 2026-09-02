Slušaj vest

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin ocenio je večeras da otkazivanje skupa, koji je bio planiran za petak, 4. septembar u tom gradu, ne predstavlja strah ili povlačenje, posebno ne strah od blokadera, već predstavlja odgovornost.

- Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da odloži skup u Novom Sadu nije ni poraz, ni slabost, ni povlačenje. To je pokazatelj odgovornosti i svesti da nijedan politički skup i nijedno dokazivanje političke snage nisu vredni rizika po bilo čiji život i bezbednost - napisao je Mićin na Instagramu.

Dodao je da kao gradonačelnik Novog Sada, u kom je u petak trebao da bude održan taj veličanstveni skup, ceni gest predsednika i njegovu spremnost da bezbednost ljudi stavi iznad političkog interesa.

- A što se političke partije šaha tiče, odigraćemo i ovu. Ujedinjeni, mirno, odgovorno i dostojanstveno. Jer politička scena nije mesto za bes i agresiju, već za rezultate. Tik-tak. Tik-tak — ali za vas. Vreme prolazi, a mi nastavljamo da radimo. Pobediće 'Ujedinjena Srbija' snažnije nego ikad - ocenio je Mićin.

Podsećamo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu porukom građanima Srbije, govoreći o tragediji u Novom Sadu, odgovornosti za pad nadstrešnice i političkim dešavanjima koja su usledila, o čemu više možete pročitati OVDE.